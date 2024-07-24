Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск виділятиме $45 млн щомісяця на підтримку Трампа? Мільярдер прокоментував чутки

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Маск виділятиме $45 млн щомісяця на підтримку Трампа? Мільярдер прокоментував чутки
Маск заявив, що те, що повідомлялося в ЗМІ, просто не відповідає дійсності
фото: AP

Маск заявив, що не поділяє «культу особистості» щодо Трампа

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що він планує витрачати $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах. Про це повідомляє The Independent.

«Те, що повідомляється в медіа, просто не відповідає дійсності. Я не жертвую Трампу $45 мільйонів на місяць», – сказав мільярдер в інтерв'ю Джордану Петерсону. 

Мільярдер розповів, що створив фонд America PAC, який буде підтримувати Трампа. Водночас він не поділяє «культу особистості» щодо Трампа, але вважає, що колишній президент продемонстрував «велику мужність» під час замаху.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal писало, що Маск планує надавати близько $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа.

До слова, Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у передвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертвував Маск – не зазначається.

Примітно, що Маск досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але «його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців».

Читайте також: Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс
Теги: гроші президент США вибори у США вибори Дональд Трамп Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експосол США заявив, що перемога України – це теж саме, що поразка Росії
Експосол США назвав єдину умову настання стабільного миру в Україні
2 липня, 10:15
Лідер Китаю Сі Цзиньпін заявив Орбану, що бачить себе «чесним брокером» у питанні розв'язання війни в Україні
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
10 липня, 16:18
Президент України подякував країнам за практичні кроки для посилення Військово-повітряних сил
Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16
10 липня, 17:19
Годинники від прем'єра мають гарантію – 18 місяців
Іменні годинники від Шмигаля. Скільки замовлено і витрачено грошей
9 липня, 18:12
Байден зустрінеться із Зеленським, щоб заявити про непохитну підтримку України
Байден відреагував на масований ракетний удар по Україні
9 липня, 05:18
У США не можуть зрозуміти причин пострілів у Трампа
ФБР зайшло в глухий кут у розслідуванні замаху на Трампа
17 липня, 16:28
Трамп назвав розмову із Зеленським «дуже хорошою»
Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні
20 липня, 07:58
Віцепрезидентка Гарріс може стати першою темношкірою жінкою, номінованою великою партією на посаду президента
Трамп готує потужну політичну атаку на Гарріс – CNN
22 липня, 12:46
Трамп та Гарріс зустрінуться на ABC News
Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс
24 липня, 16:15

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9894
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9123
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8764
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua