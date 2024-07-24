Маск виділятиме $45 млн щомісяця на підтримку Трампа? Мільярдер прокоментував чутки

Маск заявив, що те, що повідомлялося в ЗМІ, просто не відповідає дійсності

Маск заявив, що не поділяє «культу особистості» щодо Трампа

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що він планує витрачати $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах. Про це повідомляє The Independent.

«Те, що повідомляється в медіа, просто не відповідає дійсності. Я не жертвую Трампу $45 мільйонів на місяць», – сказав мільярдер в інтерв'ю Джордану Петерсону.

Мільярдер розповів, що створив фонд America PAC, який буде підтримувати Трампа. Водночас він не поділяє «культу особистості» щодо Трампа, але вважає, що колишній президент продемонстрував «велику мужність» під час замаху.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal писало, що Маск планує надавати близько $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа.

До слова, Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у передвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертвував Маск – не зазначається.

Примітно, що Маск досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але «його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців».