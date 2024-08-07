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В Україні з'явився перший електричний пікап Tesla Cybertruck (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні з'явився перший електричний пікап Tesla Cybertruck (відео)
Tesla Cybertruck коштує від 79 990 доларів
фото з відкритих джерел

Електричний пікап Tesla Cybertruck пропонують у версіях на 600 та 845 сил

До України приїхав перший електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап привезли до Рівного. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Судячи з того, що пікап Tesla Cybertruck отримав транзитні номери, його вже розмитнили і невдовзі електрокар поставлять на облік в Україні.

Нагадаємо, що нова Tesla Cybertruck – 5,7-метровий повнорозмірний електричний пікап із рубаним дизайном. Його кузов виготовлений із товстої куленепробивної сталі. Вантажопідйомність авто – 1100 кг.

Ціна Tesla Cybertruck наразі становить від 79 990 доларів. Поки що електропікап доступний лише в повнопривідних модифікаціях, а дешевший задньопривідний варіант з’явиться дещо пізніше.

Електромобіль Tesla Cybertruck пропонують у 600-сильному двомоторному варіанті Dual Motor та 845-сильній тримоторній версії Cyberbeast. У останньому випадку розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

Усі пікапи Tesla Cybertruck комплектують батареєю ємністю 123 кВт∙год. Запас ходу становить 550 км у варіанті Dual Motor та 510 км – у Cyberbeast. Крім того, можна замовити додаткову батарею на 50 кВт∙год, яка додасть ще 200 км.

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Теги: Tesla Cybertruck Tesla автомобіль

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