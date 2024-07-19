Ілон Маск висміяв Microsoft за глобальний збій (фото)

Маск поширив карикатуру з висміюванням Microsoft

Американський мільярдер, бізнесмен та власник соцмережі Х Ілон Маск відреагував на масштабний збій, спричинений програмним забезпеченням CrowdStrike Falcon.

Зокрема, Маск поширив карикатуру, де людина в образі X спокійно палить осторонь, доки інші, що уособлюють Microsoft, метушаться.

Ілон Маск відреагував на масштабний збій скріншот

Крім того, мільярдер також нагадав про власний каламбур 2021 року «Macrohard >> Microsoft». Назва корпорації утворена від слів microcomputer і software, але дослівно її можна перекласти як «маленький м'який». Маск використав математичний знак порівняння (>>), пожартувавши, що набагато краще працювала б компанія «великий твердий».

Нагадаємо, низка країн вранці зіштовхнулися з масштабними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо. Bloomberg повідомляє, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.

У закордонних аеропортах панує хаос: пасажирів не можуть зареєструвати на наступні рейси, людям, які прилетіли, не вдається забрати свій багаж. Системи бронювання та оплати теж працюють некоректно.

Не відразу, але CrowdStrike підтвердила наявність зв'язку між оновленням постачальника та збоями в роботі Windows. В цей час гігант у сфері кібербезпеки знаходиться в процесі відкату цього оновлення по всьому світу.

За даними CrowdStrike, масові збої на хостах Windows пов'язані із датчиком Falcon. CrowdStrike Falcon – це універсальна платформа для забезпечення безпеки та захисту кінцевих точок. Вона забезпечує блокування кібератак.