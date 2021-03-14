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    Дві дози вакцини проти коронавірусу отримали майже 10% жителів Чилі

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    Згідно з урядовим планом імунізації населення, до кінця першого кварталу поточного року мають бути вакциновані 5 млн жителів Чилі - Дві дози вакцини проти коронавірусу отримали майже 10% жителів Чилі

    Згідно з урядовим планом імунізації населення, до кінця першого кварталу поточного року мають бути вакциновані 5 млн жителів Чилі

    Вакцинація в країні з населенням близько 18 млн осіб стартувала 3 лютого

    У ході кампанії вакцинації проти коронавірусу дві дози вакцини отримали понад 1,7 млн жителів Чилі, що становить майже 10% населення країни.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

    За даними медичної статистики, в рамках кампанії масової імунізації 1 761 367 жителів Чилі отримали обидві дози вакцини.

    Вакцинація в країні з населенням близько 18 млн осіб стартувала 3 лютого.

    За словами міністра охорони здоров’я Енріке Паріса, загалом 4 789 553 особи отримали принаймні одну дозу вакцини. При цьому в суботу були щеплені 17 418 людей.

    Зазначається, що згідно з урядовим планом імунізації населення, до кінця першого кварталу поточного року мають бути вакциновані 5 млн жителів Чилі.

    У світі сьогодні було зафіксовано понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

    До слова, 13 березня трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

    Як повідомлялося, до середини поточного року вакциною можна буде забезпечити менше 3% населення України, загалом темпи вакцинації будуть залишатися дуже повільними. При нинішній динаміці щеплення до літа отримає лише 3% населення.

    Нагадаємо, станом на 12 березня 2021 року у черзі на вакцинацію проти коронавірусу перебуває 241 тисяча українців.

    Теги: щеплення вакцинація населення Чилі
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