Дві дози вакцини проти коронавірусу отримали майже 10% жителів Чилі
Згідно з урядовим планом імунізації населення, до кінця першого кварталу поточного року мають бути вакциновані 5 млн жителів Чилі
Вакцинація в країні з населенням близько 18 млн осіб стартувала 3 лютого
У ході кампанії вакцинації проти коронавірусу дві дози вакцини отримали понад 1,7 млн жителів Чилі, що становить майже 10% населення країни.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
За даними медичної статистики, в рамках кампанії масової імунізації 1 761 367 жителів Чилі отримали обидві дози вакцини.
Вакцинація в країні з населенням близько 18 млн осіб стартувала 3 лютого.
За словами міністра охорони здоров’я Енріке Паріса, загалом 4 789 553 особи отримали принаймні одну дозу вакцини. При цьому в суботу були щеплені 17 418 людей.
Зазначається, що згідно з урядовим планом імунізації населення, до кінця першого кварталу поточного року мають бути вакциновані 5 млн жителів Чилі.
У світі сьогодні було зафіксовано понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом.
До слова, 13 березня трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Як повідомлялося, до середини поточного року вакциною можна буде забезпечити менше 3% населення України, загалом темпи вакцинації будуть залишатися дуже повільними. При нинішній динаміці щеплення до літа отримає лише 3% населення.
Нагадаємо, станом на 12 березня 2021 року у черзі на вакцинацію проти коронавірусу перебуває 241 тисяча українців.