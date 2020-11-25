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    У світі

    Канада виділить $7 млн на боротьбу з домашнім насильством в Україні

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    Канадці сподіваються на тісну співпрацю з Україною - Канада виділить $7 млн на боротьбу з домашнім насильством в Україні
    Канадці сподіваються на тісну співпрацю з Україною

    Канадська влада в рамках нового проєкту виділить гроші для допомоги українським громадам

    Уряд Канади виділить кошти у розмірі семи мільйонів доларів на боротьбу з домашнім насильством в Україні. Про це заявила посол Канади в Україні Лариса Галадза на відкритті виставки «Річ у тім...», присвяченій проблемі домашнього насильства, пише Укрінформ.

    В рамках проєкту будуть виділені гроші 30 українським громадам у запобіганні та відповіді на сексуальне і гендерно обумовлене насильство.

    «Викорінення сексуального та гендерно зумовленого насильства є ключовим пріоритетом для Канади як вдома, так і тут, в Україні... На загальнодержавному рівні проєкт також буде допомагати національним інститутам надавати послуги жертвам і буде фінансувати програми запобігання насильству», – наголосила посол.

    Галадза зазначила, що реалізація проєкту буде проводитися Фондом народонаселення ООН.

    Дипломат додала, що робота буде проходити в тісній співпраці з владою України та громадськими організаціями.

    Нагадаємо, що в Україні за перші 6 місяців 2020 року кількість випадків домашнього насильства зросла удвічі.

    Зазначимо. що 17 липня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3908 про збільшення адміністративного покарання за домашнє насильство. Законопроєкт пропонує ввести штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн). У разі повторного порушення – збільшити штраф від 34 000 грн до 68 000 грн.

    На сьогодні штраф за насильство у  сім’ї становить від 170 до 340 грн, а за повторне протягом року – від 340 до 680 грн.

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    Теги: ООН гроші штраф посол домашнє насильство
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