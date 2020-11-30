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    У світі

    Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців

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    Обмеження не стосуються громадян, які прибувають з США - Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців
    Обмеження не стосуються громадян, які прибувають з США

    Канада залишиться закритою до 21 січня 2021 року

    Канада продовжила обмеження на в'їзд в країну через ситуацію з коронавірусом до 21 січня 2021 року.

    Про це йдеться в опублікованій заяві міністра громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Вільяма Блера.

    Обмеження не стосуються громадян, які прибувають з США. Для них обмеження поки діють до 21 грудня 2020 року.

    Зазначимо, 23 листопада в Торонто і в регіоні Піл округу Онтаріо ввели 28-денний локдаун через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

    Нові обмеження передбачають повне закриття спортивних залів і центрів дозвілля, казино, перукарень, салонів краси. Заклади громадського харчування зможуть продавати їжу тільки навинос.

    Населенню настійно рекомендовано без особливої необхідності не виходити на вулицю і відмовитися від спілкування з рідними та друзями. При цьому порушникам положень локдауну загрожує штраф у 750 канадських доларів (понад 570 доларів).

    До слова, Франція виходить із локдауну: відкрилися непродовольчі магазини.

    Теги: США Торонто Канада карантин коронавірус
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