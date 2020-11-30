Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців

Обмеження не стосуються громадян, які прибувають з США

Канада залишиться закритою до 21 січня 2021 року

Канада продовжила обмеження на в'їзд в країну через ситуацію з коронавірусом до 21 січня 2021 року.

Про це йдеться в опублікованій заяві міністра громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Вільяма Блера.

Обмеження не стосуються громадян, які прибувають з США. Для них обмеження поки діють до 21 грудня 2020 року.

Зазначимо, 23 листопада в Торонто і в регіоні Піл округу Онтаріо ввели 28-денний локдаун через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Нові обмеження передбачають повне закриття спортивних залів і центрів дозвілля, казино, перукарень, салонів краси. Заклади громадського харчування зможуть продавати їжу тільки навинос.

Населенню настійно рекомендовано без особливої необхідності не виходити на вулицю і відмовитися від спілкування з рідними та друзями. При цьому порушникам положень локдауну загрожує штраф у 750 канадських доларів (понад 570 доларів).

До слова, Франція виходить із локдауну: відкрилися непродовольчі магазини.