«Гаряче» чтиво знову в моді? Які книги читають зумери та міленіали

Нові дані показують, що 42% жінок з поколінь Z і міленіалів сьогодні купують найбільше любовних романів за останні п'ять років

Останні дослідження вказують на значне зростання інтересу зумерів до окремих видів жанрової літератури, які отримали жартівливу назву «бонкбастери». Нові дані показують, що 42% жінок з поколінь Z і міленіалів сьогодні купують більше так званих «корсетних романів» за останні п'ять років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Star.

Дослідники Perspectus Global провели опитування серед 2 тис. дорослих, які належать до категорії зумерів та міленіалів. Виявилося, що зараз жанр Romance & Sagas (тобто любовні романи та саги) виріс на 12,5% з £62 млн у 2023 році до £69 млн у 2024-му.

Дослідження також показало, що жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки, тягнуться до «гарячого» чтива – 24% проти 9% опитаних. При цьому:

15% пар читають еротичні романи разом.

19% жінок слухають еротичні подкасти.

Керівник аналітичного відділу Perspectus Global Джон Горслі пояснює, що бонкбастери – це популярні романи, які також відомі як «корсетні романи» (де присутні не тільки саги та пригоди, а й відверті інтимні сцени).

«Ми бачимо, як нове покоління читає ці історії з тією ж жагою, з якою їхні батьки колись ковтали романи Джиллі Купер, наповнені шампанським та скандалами. Це доводить: гарна любовна сцена на сторінках ніколи не виходить із моди», – каже дослідник.

Серед найпопулярніших книг, які назвали читачі, виявилися як класичні, так і культові сучасні твори:

Коханець леді Чаттерлей» Д. Г. Лоуренса.

«Тропік Рака» Генрі Міллера.

«Історія О» Полін Реаж.

Романи Riders та Rivals легендарної Джиллі Купер.

Культовий роман «50 відтінків сірого» Е. Л. Джеймс.

Нагадаємо, сучасні дослідження підтверджують, що інтерес до сексу серед зумерів, зокрема українських, дійсно знизився порівняно з попередніми поколіннями. Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту, який зазвичай був складніше отримати для міленіалів.