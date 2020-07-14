Катастрофа літака МАУ над Тегераном: Україна не згодна з версією Ірану



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Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ було збито в небі над Тегераном 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE

Україна не може погодитись з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки

Україна не погоджується з версією Ірану, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор». Причини катастрофи мають бути встановлені міжнародними експертами.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Стверджувати, що це була людська помилка, зарано. Ми маємо багато об'єктивних питань та ми потребуємо багато авторитетних і об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Україна не може погодитись з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки», - сказав він.

У МЗС переконані, що це питання має вирішуватися у рамках кримінального розслідування зі встановленням усіх фактів.

«Після цього можна буде стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака», - додав Кулеба.

Нагадаємо, військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».

Згодом у доповіді Організації цивільної авіації Ірану було вказано, що в іранському комплексі протиповітряної оборони (ППО), який збив літак «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерану, були порушені налаштування, оскільки раніше його переміщували.

До слова, Іран досі не відправив «чорні скриньки» збитого літака МАУ до Франції, попри обіцянки.

Наприкінці червня повідомлялося, що Іран направив до Франції бортові самописці літака МАУ. Франція повинна розшифрувати дані на «чорних скриньках», один з яких був пошкоджений під час аварії.

Зазначимо, що 2 липня міністр закордонних справ України повідомив, що країни жертв авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.