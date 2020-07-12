В Ірані назвали нову причину катастрофи літака МАУ



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В Ірані стверджують, що у зв'язку з невірними налаштуваннями система ППО помилково ідентифікувала український літак

Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор»

В іранському комплексі протиповітряної оборони (ППО), який збив літак «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерану, були порушені налаштування, оскільки раніше його переміщували.

Про це повідомляється в доповіді Організації цивільної авіації Ірану, пише агентство Tasnim.

«Один з комплексів ППО Тегерану був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку. Після переміщення не було переналаштування», – йдеться у документі.

У доповіді уточнюється, що у зв'язку з невірними налаштуваннями система помилково ідентифікувала український літак як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерану, тоді як лайнер насправді вилітав з іранської столиці.

Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».

До слова, Іран досі не відправив «чорні скриньки» збитого літака МАУ до Франції, попри обіцянки.

Наприкінці червня повідомлялося, що Іран направив до Франції бортові самописці літака МАУ. Франція повинна розшифрувати дані на «чорних скриньках», один з яких був пошкоджений під час аварії.

Зазначимо, що 2 липня міністр закордонних справ України повідомив, що країни жертв авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

Нагадаємо, Франція запросила українських експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» літака МАУ.

Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.

Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.