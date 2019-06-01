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    У світі

    Катастрофа в Шереметьєво: стала відома сума компенсацій

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    Катастрофа в Шереметьєво: стала відома сума компенсацій

    На компенсації жертвам катастрофи Sukhoi Superjet 100 в Шереметьєво виділили 4,4 млн доларів

    Розмір компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час катастрофи літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аеропорту Шереметьєво 5 травня склав 286,6 мільйона рублів. Про це в суботу, 1 червня, повідомив міністр транспорту Росії Євген Дітріх, передає ТАСС.

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    Глава Мінтрансу РФ назвав обсяг виплат безпрецедентним. Він уточнив, що 73,2 мільйона рублів заплатили страхові компанії, 213,4 мільйона рублів - авіакомпанія «Аерофлот».

    «Напевно, це лише мала компенсація того, що могло б бути заплачено, але на сьогоднішній день ситуація така. Виплати тривають », - сказав Дітріх.

    30 травня провідний експерт Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Володимир Кофман заявив, що до 5 червня буде опублікований попередній звіт про катастрофу, однак фахівцям «вже відомо», що вона сталася через «грубі приземлення».

    Раніше повідомлялося, що екіпаж SSJ-100 в порушення інструкції не випустив гальмівні щитки при заході на аварійну посадку, а командир «смикав» ручку керування літаком, через що ніс лайнера відхилявся вгору-вниз.

    SSJ-100 загорівся при аварійній посадці 5 травня. Загинув 41 чоловік.

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