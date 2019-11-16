Вчені вперше виявили зв’язок між забрудненням повітря та виникненням раку мозку



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Кореляція між раком мозку та забрудненням виявилася «дивно послідовною» – вчений

Нове дослідження вперше повʼязало забруднення повітря з ризиком виникнення раку головного мозку.

Ультратонкі частки (UFP), які утворюються в результаті згоряння пального, особливо дизельного, потрапляють в організм людини, переносячи канцерогенні хімічні речовини, пише The Guardian.

Вчені підрахували, що забруднення повітря призводить до додаткового випадку виникнення раку мозку на кожні 100 тис. осіб. Під час дослідження Університету МакГіла були проаналізовані медичні карти 1,9 млн дорослих канадців в період з 1991 до 2016 року. Професор університету Скотт Вайшенталь заявив, що кореляція між раком мозку та забрудненням виявилася «дивно послідовною», але оскільки це перше дослідження, важливо, щоб інші дослідження підтвердили його.

Крім того, дослідження показало, що збільшення забруднення навколишнього середовища на 10 тис. наночастинок на кубічний сантиметр повітря на рік – це приблизна різниця між тихими і заповненими автівками вулицями міста – підвищило ризик розвитку раку мозку більше ніж на 10%.

Рівні забруднення в досліджених містах – Торонто і Монреалі – варіювалися від 6 тис. частинок/куб. см до 97 тис./куб. см. Вайшенталь заявив, що люди, які живуть на території із забрудненням 50 тис. наночастинок/куб. см, мають на 50% більш високий ризик розвитку раку мозку, ніж люди, що живуть з 15 тис./куб. см.

Нагадаємо, у суботу та неділю, 16 і 17 листопада, у Києві очікується хмарна суха погода.