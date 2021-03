Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену пандемії в Британії

Протягом року жителі Великої Британії могли надсилати фотографії, зроблені в період першого локдауну, введеного через коронавірус

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма випустила книгу-фотоальбом, присвячену пандемії в Великій Британії.

Про це повідомляє Reuters.

Назва книги – Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 року – можна перевести як «Залишайтеся на місці: портрет Нашої Нації в 2020 році».

Це спільний проект з Національною портретною галереєю. Протягом року жителі Великої Британії могли надсилати фотографії, зроблені в період першого локдауну, введеного через коронавірус.

Журі, в складі якого також брала участь сама герцогиня Кембриджська, вибрали 100 кращих фотографій з 31 тис. надісланих.

«Через Hold Still я хотіла показати як використовувати силу фотографії для створення довготривалого запису того, що ми все пережили – щоб відобразити історії окремих людей і задокументувати важливі моменти для сімей та спільнот, поки ми переживаємо пандемію», – написала Міддлтон в передмові.

Книга надійде в продаж з 7 травня.