Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену пандемії в Британії
Протягом року жителі Великої Британії могли надсилати фотографії, зроблені в період першого локдауну, введеного через коронавірус
Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма випустила книгу-фотоальбом, присвячену пандемії в Великій Британії.
Про це повідомляє Reuters.
Назва книги – Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 року – можна перевести як «Залишайтеся на місці: портрет Нашої Нації в 2020 році».
Це спільний проект з Національною портретною галереєю. Протягом року жителі Великої Британії могли надсилати фотографії, зроблені в період першого локдауну, введеного через коронавірус.
Журі, в складі якого також брала участь сама герцогиня Кембриджська, вибрали 100 кращих фотографій з 31 тис. надісланих.
«Через Hold Still я хотіла показати як використовувати силу фотографії для створення довготривалого запису того, що ми все пережили – щоб відобразити історії окремих людей і задокументувати важливі моменти для сімей та спільнот, поки ми переживаємо пандемію», – написала Міддлтон в передмові.
Книга надійде в продаж з 7 травня.