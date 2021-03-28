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    Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену пандемії в Британії

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    Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену пандемії в Британії - Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену пандемії в Британії
    Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену пандемії в Британії

    Протягом року жителі Великої Британії могли надсилати фотографії, зроблені в період першого локдауну, введеного через коронавірус

    Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма випустила книгу-фотоальбом, присвячену пандемії в Великій Британії.

    Про це повідомляє Reuters.

    Назва книги – Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 року – можна перевести як «Залишайтеся на місці: портрет Нашої Нації в 2020 році».

    Це спільний проект з Національною портретною галереєю. Протягом року жителі Великої Британії могли надсилати фотографії, зроблені в період першого локдауну, введеного через коронавірус.

    Журі, в складі якого також брала участь сама герцогиня Кембриджська, вибрали 100 кращих фотографій з 31 тис. надісланих.

    «Через Hold Still я хотіла показати як використовувати силу фотографії для створення довготривалого запису того, що ми все пережили – щоб відобразити історії окремих людей і задокументувати важливі моменти для сімей та спільнот, поки ми переживаємо пандемію», – написала Міддлтон в передмові.

    Книга надійде в продаж з 7 травня.

    Теги: книги Велика Британія дружина коронавірус
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