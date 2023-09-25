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«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі
Аеропорт Бен-Гуріон в Тель-Авіві
фото з відкритих джерел

Громадяни України, які приїжджають до Ізраїлю, не отримують ніякого сталого статусу в країні

Українцям непросто живеться в Ізраїлі через низку чинників, зокрема економічних, юридичних, соціальних та кліматичних. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами Корнійчука, перед поїздкою до Ізраїлю посольство радить усім українцям добре ознайомитися з правилами порядку в’їзду, а вже після цього приймати остаточне рішення. Як наголошує посол, Ізраїль – одна з найдорожчих країн світу.

«Тель-Авів уже третій рік підряд визнаний найдорожчим містом світу. Він дорожчий від Нью-Йорка чи Токіо, умовно», – каже дипломат.

Корнійчук зауважив, що ніякого сталого статусу громадяни України приїжджають до Ізраїлю не отримують.

«За місцевим законодавством, щоб отримати статус біженця, вони мають приїхати до Ізраїлю із країни, із якої вони шукають прихисток. А оскільки в нас авіаційних рейсів з Ізраїлем зараз немає, вони їдуть через треті країни. І, відповідно, закон таким чином громадян України не стосується. Але що нам удалося досягти, так це те, що наші громадяни через 90 днів отримують право на роботу, не в усіх галузях, а тільки у секторі сервісу. Це готельний бізнес, ресторанний, умовно, догляд за літніми людьми тощо. Це дає можливість людям утримувати себе самим. Є центри допомоги біженцям і урядові, і приватні, які ми підтримуємо за рахунок спонсорських засобів», – пояснив посол.

Крім того, Корнійчук наголошує, що температура в Ізраїлі дуже відрізняється від української.

«На відміну від київської температури, тут удень +37 °C, а вночі також +30 °C чи +32 °C», – сказав дипломат.

Корнійчук наголошує, що навіть за умови отриманням українцями ізраїльського громадянства, допомога від уряду залишається все ж ще невеликою, в порівнянні з європейськими країнами.

«Минулого року із 75 тис. громадян України, які заїхали до Ізраїлю, залишилося всього 14 тис. Люди приїхали, подивилися... Хтось до родичів, хтось до друзів, хтось, хто поїхав, отримавши право на отримання ізраїльського громадянства... Навіть цим громадянам допомога від уряду досить невелика. І вони, зіштовхнувшись із цією проблемою, отримавши ізраїльські паспорти, розвернулися і поїхали до Європи, де вони отримали прихисток постійний, де вони отримали житло від уряду, право на роботу без обмежень тощо. Є певні проблеми, але ці проблеми не пов’язані з дискримінацією України. Це проблеми місцевого законодавства й особливості, скажімо так, місцевих по відношенню до власних навіть громадян. Це не стосується громадян України», – пояснив Корнійчук.

Нагадаємо, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

До слова, кількість депортованих українців з Ізраїлю цього року збільшилася удвічі, причому жодних пояснень таким діям немає.

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Теги: Ізраїль українці Євген Корнійчук

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