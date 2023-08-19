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Хотіли зірвати поставки західної зброї. Російське ГРУ вербувало у Польщі українських біженців

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хотіли зірвати поставки західної зброї. Російське ГРУ вербувало у Польщі українських біженців
Залізниця в Бушковічках, поблизу якої було знайдено відеокамеру для спостереження за переміщенням вантажу
фото: The Washington Post

Експерти в Польщі вбачають у цьому розкритті найсерйознішу загрозу від Росії на території НАТО з початку великої війни в Україні

Польські правоохоронці викрили групу біженців з України, які були завербовані російськими спецслужбами. Ці біженці, за інформацією поліції, мали стежити за перевезенням озброєнь до України та готувати диверсії на території Польщі. Про це йдеться в публікації The Washington Post.

За відомостями польських правоохоронців, російські спецслужби доручили цим біженцям проведення розвідки у морських портах Польщі, встановлення відеокамер поблизу залізниць та розміщення пристроїв для стеження військових вантажів. Були й серйозніші завдання – пускати під укіс потяги, що перевозять зброю в Україну.

Експерти в Польщі вбачають у цьому розкритті найсерйознішу загрозу від Росії на території НАТО з початку великої війни в Україні.

Заарештовані особи включають 12 українських біженців, одного громадянина Росії та трьох громадян Білорусі. За словами правоохоронця, який брав участь у розслідуванні, ці найманці отримали завдання вчиняти підпали та скоїти вбивства.

Згідно з відомостями від Служби внутрішньої безпеки Польщі, Москва активно залучала біженців до своїх рядів, використовуючи для цього російськомовні канали в Телеграмі. В оголошеннях для потенційних диверсантів замішувалися серед пропозицій про працевлаштування, оренду житла та інші побутові питання. Серед інших винагород за такі завдання обіцяли деяку суму доларів за поширення антиамериканських та антинатовських слоганів. Після цього вони надавали їм складніші завдання за вищу оплату.

Для оплати за їхню діяльність, завербованим особам використовували криптовалюту та банківські перекази з рахунків, які були складно відстежити.

За інформацією видання, виявлення потенційних диверсантів стало випадковим: випадковий перехожий помітив об'єктив камери, що висів з-за кущів на важливій ділянці дороги, і повідомив про це відповідним органам. За допомогою даних з камер та іншої інформації, правоохоронці з'ясували всю структуру цього угруповання.

Раніше повідомлялося, що під час розслідування діяльності злочинної організації «Антифашисти Прибалтики», Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала громадянина країни, якого підозрюють у здійсненні шпигунської діяльності на користь Росії. 

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Соціум

Хотіли зірвати поставки західної зброї. Російське ГРУ вербувало у Польщі українських біженців
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