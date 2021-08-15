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    На Гаїті кількість жертв потужного землетрусу зросла до 304 осіб

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    Землетрус завдав значної шкоди будинкам, дорогам і інфраструктурі - На Гаїті кількість жертв потужного землетрусу зросла до 304 осіб
    Землетрус завдав значної шкоди будинкам, дорогам і інфраструктурі
    Фото: Associated Press

    Найбільше постраждала південно-східна частина Гаїті

    Кількість жертв потужного землетрусу, що стався на Гаїті в суботу, збільшилася до 304 осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі на пресконференції повідомив, що кількість жертв потужного землетрусу, повідомляє CNN.

    Постраждали понад 1,8 тисячі осіб. Лікарня в місті Жеремі переповнена, у дворі для пацієнтів додатково встановили намети.

    За словами представника американського Червоного Хреста Кеті Вілкс, землетрус завдав значної шкоди будинкам, дорогам і інфраструктурі.

    США, Чилі, Панама, Колумбія і деякі інші країни Латинської Америки висловили готовність надати допомогу Гаїті у подоланні наслідків землетрусу.

    Також, за прогнозами, на початку наступного тижня в регіон прийде тропічний шторм Грейс, який принесе ураганні вітри і проливні дощі, є ризик раптових повеней.

    Нагадаємо, що біля узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. У країні введено надзвичайний стан. Найбільше постраждала південно-східна частина Гаїті, але відчули землетрус в усіх країнах Карибського басейну.

    Теги: надзвичайний стан Гаїті землетрус Чилі
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    На Гаїті кількість жертв потужного землетрусу зросла до 304 осіб