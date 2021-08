На Гаїті кількість жертв потужного землетрусу зросла до 304 осіб

Кількість жертв потужного землетрусу, що стався на Гаїті в суботу, збільшилася до 304 осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі на пресконференції повідомив, що кількість жертв потужного землетрусу, повідомляє CNN.

Постраждали понад 1,8 тисячі осіб. Лікарня в місті Жеремі переповнена, у дворі для пацієнтів додатково встановили намети.

За словами представника американського Червоного Хреста Кеті Вілкс, землетрус завдав значної шкоди будинкам, дорогам і інфраструктурі.

We need more than prayers #Haiti pic.twitter.com/tWaQn26NH5

США, Чилі, Панама, Колумбія і деякі інші країни Латинської Америки висловили готовність надати допомогу Гаїті у подоланні наслідків землетрусу.

Також, за прогнозами, на початку наступного тижня в регіон прийде тропічний шторм Грейс, який принесе ураганні вітри і проливні дощі, є ризик раптових повеней.

Viewer Discretion: First heart-stopping images of children, babies being rescued by caring Good Samaritans, stepping up to save their neighbor. #Haiti #earthquake pic.twitter.com/1pYiyZ6Bdx