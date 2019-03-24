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    У світі

    Кількість жертв нападу бойовиків у Малі зросла до 130

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    <p>Бойовики атакували село в регіоні Мопті у центральному&nbsp;Малі</p> - Кількість жертв нападу бойовиків у Малі зросла до 130

    Бойовики атакували село в регіоні Мопті у центральному Малі

    Зловмисники напали на членів етнічної групи пеулхів, яких звинувачують у зв'язках з джихадистами

    Озброєні бойовики вбили щонайменше 130 осіб у поселенні етнічних пеулхів у центральному Малі.

    Про це повідомляє BBC.

    «Більше 130 осіб загинули внаслідок нападу на село у центральному Малі в суботу здійсненого озброєними бойовиками одягненими у традиційне вбрання племені догонів», - йдеться у повідомленні.

    Бойовики на світанку атакували село в регіоні Мопті у центральному Малі. Зловмисники напали на членів етнічної групи пеулхів, яких звинувачують у зв'язках з джихадистами.

    Атака відбулася в той час, коли представники ООН прибули до Малі, щоб обговорити припинення насильства між етнічними групами. У нападі, що стався в суботу, пеулхи звинувачують етнічних догонів.

    Раніше повідомлялося, що в результаті атаки бойовиків в центральній частині Республіки Малі було вбито близько 115 осіб.

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