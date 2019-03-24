Кількість жертв нападу бойовиків у Малі зросла до 130



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Бойовики атакували село в регіоні Мопті у центральному Малі

Зловмисники напали на членів етнічної групи пеулхів, яких звинувачують у зв'язках з джихадистами

Озброєні бойовики вбили щонайменше 130 осіб у поселенні етнічних пеулхів у центральному Малі.

Про це повідомляє BBC.

«Більше 130 осіб загинули внаслідок нападу на село у центральному Малі в суботу здійсненого озброєними бойовиками одягненими у традиційне вбрання племені догонів», - йдеться у повідомленні.

Бойовики на світанку атакували село в регіоні Мопті у центральному Малі. Зловмисники напали на членів етнічної групи пеулхів, яких звинувачують у зв'язках з джихадистами.

Атака відбулася в той час, коли представники ООН прибули до Малі, щоб обговорити припинення насильства між етнічними групами. У нападі, що стався в суботу, пеулхи звинувачують етнічних догонів.

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки бойовиків в центральній частині Республіки Малі було вбито близько 115 осіб.