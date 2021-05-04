Кількість жертв обвалення метромосту в Мехіко зросла до 24
На даний момент ідентифіковані тільки п'ять загиблих
За її словами, із загального числа жертв 21 особа загинула на місці. У прокуратурі Мехіко зазначили, що тіла знаходяться в територіальному координаційному управлінні.
Крім того, директор метрополітену Флоренсія Серранія зазначила, що в кінці 2019 року було проведено дослідження 12-ої лінії. Згідно з аналізом, робота на цьому маршруті метро не представляла ніякого ризику.
«Ми будемо співпрацювати з Міністерством праці та генеральною прокуратурою Мехіко, щоб надати всю інформацію, яка є в розпорядженні метро, щоб з'ясувати причину цієї жахливої аварії», - додала вона.
Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. У поїзді було досить багато людей, оскільки багато хто в цей час поверталися з роботи.
Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 15 осіб і близько 70 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.
Рух метро на лінії припинили.
12-а лінія метрополітену Мехіко була введена в експлуатацію восени 2012 року. Пошкоджена гілка частково припиняла роботу восени 2017 року після двох потужних землетрусів, а також в 2014 році, коли довелося усувати недоліки при будівництві.