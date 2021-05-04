Кількість жертв обвалення метромосту в Мехіко зросла до 24

На даний момент ідентифіковані тільки п'ять загиблих

Число жертв обвалення метромосту в Мехіко (Мексика) зросло до 24 осіб. Про це заявила голова міського управління цивільної оборони Міріам Урсуа, передає El Financiero.

За її словами, із загального числа жертв 21 особа загинула на місці. У прокуратурі Мехіко зазначили, що тіла знаходяться в територіальному координаційному управлінні.

Крім того, директор метрополітену Флоренсія Серранія зазначила, що в кінці 2019 року було проведено дослідження 12-ої лінії. Згідно з аналізом, робота на цьому маршруті метро не представляла ніякого ризику.

«Ми будемо співпрацювати з Міністерством праці та генеральною прокуратурою Мехіко, щоб надати всю інформацію, яка є в розпорядженні метро, щоб з'ясувати причину цієї жахливої аварії», - додала вона.

Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. У поїзді було досить багато людей, оскільки багато хто в цей час поверталися з роботи.

Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 15 осіб і близько 70 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Рух метро на лінії припинили.

12-а лінія метрополітену Мехіко була введена в експлуатацію восени 2012 року. Пошкоджена гілка частково припиняла роботу восени 2017 року після двох потужних землетрусів, а також в 2014 році, коли довелося усувати недоліки при будівництві.