Кількість жертв обвалу будинку в Росії зросла, серед них є діти (фото, відео)
Причиною вибуху та обвалу будинку називають неправильне зберігання газових балонів
За останніми даними, під час вибуху в багатоповерховому будинку на Сахаліні загинули семеро людей, з них троє дітей. Пошуки ще трьох мешканців будинку продовжуються. Про це повідомив губернатор регіону Лимаренко.
Наразі збільшено кількість людей та спеціальної техніки, залучених до розбору завалів будинку у Тимівському. На даний момент там працюють 59 осіб та 13 одиниць техніки.
Як повідомила місцева влада, попередньо причиною вибуху у житловому будинку стали неправильне зберігання та експлуатація балонів з побутовим газом.
Нагадаємо, вранці 19 листопада У місті Тимівськ на Сахаліні (Росія) стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку, у результаті чого відбулося обвалення з п’ятого по перший поверх.
Раніше повідомлялося, що з-під завалів будинку витягли тіла трьох загиблих жителів.
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