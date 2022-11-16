У Орловській області вибухнула нафтобаза

Від українського кордону до селища Сталевий Кінь, у якому вибухнула нафтобаза, – майже 175 кілометрів

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що безпілотник здійснив атаку на нафтобазу. Про це передають росЗМІ.

Мова про село Сталевий Кінь під Орлом. Від українського кордону до нього – майже 175 кілометрів.

«Сьогодні близько 4:00 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Сталевий Кінь. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби», – заявив Кличков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 15 листопада, в Бєлгородській області Росії, місто Шебекіно, пролунали вибухи. Росіяни поквапилися запевнити, буцімто відбувся обстріл із боку України, однак вірити цій інформації не слід. Адже очевидці стверджували, буцімто вибухнула ракета. Імовірно, ще один рашистський снаряд відмовився летіти в Україну.

Додамо, що Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.