У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото)

У столиці Туреччини стався третій вибух за кілька днів

16 листопада у Стамбулі у центральному районі міста Фатіх, де напередодні було підірвано автомобіль, стався вибух газу, внаслідок чого постраждали близько 10 людей. Про це пише турецьке видання Тrthaber.

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Як зазначено в повідомленні, вибух стався в газовій скриньці перед однією із квартир житлового будинку, після чого виник вогонь. Внаслідок цього пожежа поширилася на інші квартири будинку.

На місце прибуло багато пожежників, поліцейських та медиків. Триває ліквідація пожежі. Правоохоронці та влада Туреччини поки ситуацію не коментували.

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фото: haberankara

Як відомо, початку тижня це не перший вибух у турецькій столиці. 15 листопада у Стамбулі внаслідок вибуху згоріли п'ять автомобілів, а також отримали пошкодження будівля та банкомат.

До цього пролунали вибухи в Стамбулі 13 листопада – трагедія сталася на одній із найпопулярніших туристичних вулиць Істікляль. Тоді загинули шестеро людей, ще близько 80 отримали поранення. Правоохоронці Туреччини заявили про теракт, за підозрою якого вже затримали чоловіка.