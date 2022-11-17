Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото)
Вибух стався в газовій скриньці перед однією із квартир житлового будинку
фото: a3haber.com

У столиці Туреччини стався третій вибух за кілька днів

16 листопада у Стамбулі у центральному районі міста Фатіх, де напередодні було підірвано автомобіль, стався вибух газу, внаслідок чого постраждали близько 10 людей. Про це пише турецьке видання Тrthaber.

Як зазначено в повідомленні, вибух стався в газовій скриньці перед однією із квартир житлового будинку, після чого виник вогонь. Внаслідок цього пожежа поширилася на інші квартири будинку.

На місце прибуло багато пожежників, поліцейських та медиків. Триває ліквідація пожежі. Правоохоронці та влада Туреччини поки ситуацію не коментували.

У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото) фото 1
фото: haberankara
У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото) фото 2
фото: a3haber.com
У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото) фото 3
фото: tr.al-ain.com

Як відомо,  початку тижня це не перший вибух у турецькій столиці. 15 листопада у Стамбулі внаслідок вибуху згоріли п'ять автомобілів, а також отримали пошкодження будівля та банкомат.

До цього пролунали вибухи в Стамбулі 13 листопада – трагедія сталася на одній із найпопулярніших туристичних вулиць Істікляль. Тоді загинули шестеро людей, ще близько 80 отримали поранення. Правоохоронці Туреччини заявили про теракт, за підозрою якого вже затримали чоловіка.

Теги: пожежа вибух Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух прогримів у центрі Стамбула 13 листопада
Вибух у Стамбулі: винуватця теракту затримано
14 листопада, 06:10
У Стамбулі, ймовірно, стався новий теракт
У Стамбулі новий теракт (відео)
15 листопада, 23:16
Вибух прогримів у центрі Стамбула 13 листопада
Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці (фото)
14 листопада, 10:20

Соціум

Російська влада відкрито рекламує викрадення українських дітей – ISW
Російська влада відкрито рекламує викрадення українських дітей – ISW
Протести в Ірані перейшли у гарячу фазу
Протести в Ірані перейшли у гарячу фазу
У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото)
У центрі Стамбула знову прогримів вибух, є постраждалі (фото)
Парафіяни поскаржились Гундяєву на «русофобську діяльність» настоятеля мадридського храму
Парафіяни поскаржились Гундяєву на «русофобську діяльність» настоятеля мадридського храму
Справа MH17: завтра суд у Нідерландах винесе вирок 
Справа MH17: завтра суд у Нідерландах винесе вирок 
У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими
У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Китай відреагував на ракетний удар по Польщі
135K
Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних
130K
«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі
118K
Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США
118K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
103K
Звідки Росія бере іранські дрони? Таджицький політик розкрив таємницю Путіна

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту