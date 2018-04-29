Кім Чен Ин готовий до переговорів із Японією – Південна Корея
- Вчора, 18:58
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Японія сподівається врегулювати історичні питання
Канцелярія президента Південної Кореї повідомила, що в п'ятницю лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сказав президенту Мун Чже Іну, що він готовий до проведення переговорів з Японією в будь-який час.
Як повідомила президентська канцелярія, Мун Чже Ін сказав Кім Чен Ину, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе готовий до проведення переговорів з Пхеньяном і сподівається врегулювати історичні питання і нормалізувати зв'язку з Північною Кореєю.
Мун Чже Ін повідомив Абе про це і сказав, що буде радий служити мостом між Японією і Північною Кореєю.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Південної Кореї Мун Чже Ін детально обговорили результати міжкорейського саміту, який відбувся в минулу п'ятницю.
Джерело: NHK