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    Кім Чен Ин готовий до переговорів із Японією – Південна Корея

    Японія сподівається врегулювати історичні питання
    Канцелярія президента Південної Кореї повідомила, що в п'ятницю лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сказав президенту Мун Чже Іну, що він готовий до проведення переговорів з Японією в будь-який час. Як повідомила президентська канцелярія, Мун Чже Ін сказав Кім Чен Ину, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе готовий до проведення переговорів з Пхеньяном
    • Вчора, 18:58
    • Розсилка

    Японія сподівається врегулювати історичні питання

    Канцелярія президента Південної Кореї повідомила, що в п'ятницю лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сказав президенту Мун Чже Іну, що він готовий до проведення переговорів з Японією в будь-який час.

    Як повідомила президентська канцелярія, Мун Чже Ін сказав Кім Чен Ину, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе готовий до проведення переговорів з Пхеньяном і сподівається врегулювати історичні питання і нормалізувати зв'язку з Північною Кореєю.

    Мун Чже Ін повідомив Абе про це і сказав, що буде радий служити мостом між Японією і Північною Кореєю.

    Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Південної Кореї Мун Чже Ін детально обговорили результати міжкорейського саміту, який відбувся в минулу п'ятницю.

    Джерело: NHK

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