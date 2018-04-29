Кім Чен Ин обіцяє закрити ядерний полігон у травні

Експерти в галузі безпеки з США і Південної Кореї, а також журналісти зможуть спостерігати за закриттям полігону

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на саміті в п'ятницю сказав очільнику Південної Кореї Мун Чже Ину, що закриє ядерний полігон Пунгері в травні. На закриття запросять експертів з США. Американський президент Дональд Трамп, в свою чергу, сказав, що «дуже важлива зустріч» з лідером КНДР відбудеться «в найближчі три-чотири



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Експерти в галузі безпеки з США і Південної Кореї, а також журналісти зможуть спостерігати за закриттям полігону

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на саміті в п'ятницю сказав очільнику Південної Кореї Мун Чже Ину, що закриє ядерний полігон Пунгері в травні. На закриття запросять експертів з США. Американський президент Дональд Трамп, в свою чергу, сказав, що «дуже важлива зустріч» з лідером КНДР відбудеться «в найближчі три-чотири тижні».

«Кім сказав під час саміту, - сказав журналістам представник південнокорейського президента Юн Ен Чхан, - що він виконає [умову] про закриття полігону в травні».

За його словами, експерти в галузі безпеки з США і Південної Кореї, а також журналісти зможуть спостерігати за закриттям полігону Пунгері і переконатися в прозорості процедури.

«Дехто каже, що ми припиняємо [роботу] об'єктів, які не функціонують, - процитував Кім Чен Ина представник Мун Чже Іна, - але вони знаходяться в хорошому стані».

Зі сказаного випливає, що північнокорейський вождь більше не вважає за необхідне розвивати ядерну програму і зазнавати труднощів через санкції, якщо влада США «обіцяє припинити війну і не нападати». Він також повідомив, що в рамках зближення з сусідньою державою КНДР змінить часовий пояс - зараз час в Пхеньяні на півгодини відстає від Сеула.

Тиждень тому, 21 квітня, напередодні переговорів з президентом Південної Кореї лідер КНДР заявив про припинення ракетних і ядерних випробувань в КНДР і готується закриття полігону Пунгері на півночі країни.

Всього на цьому полігоні з 2006 року було проведено шість ядерних випробувань. Останнє - в 2017 році.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що готується до переговорів з лідером КНДР, які повинні, за його словами, відбутися «в найближчі три-чотири тижні».

Нагадаємо, уряд Південної Кореї заявив, що трансляцію пропаганди через гучномовці на кордоні з КНДР вимкнено.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський правитель Кім Чен Ин провели історичну зустріч у прикордонному селищі Пханмунджом. Це був перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Стан війни на півострові досі офіційно чинний, але КНДР і Південна Корея заявили про спільний намір його завершити до кінця року, а також досягнути «повного ядерного роззброєння».

Джерело: BBC