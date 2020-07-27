У Північній Кореї спростували інформацію про перший випадок зараження коронавірусом



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26 липня, влада Північної Кореї повідомила про перший випадок підозри на коронавірус в країні

Перебіжчик, який прибув з Південної Кореї не був зареєстрований, як пацієнт з Covid-19, ні як особа, яка контактувала з інфікованими

Перебіжчик, який таємно повернувся нещодавно у Північну Корею з Південної, ймовірно, не був носієм коронавіруса. Про це повідомив офіційний представник Центру контролю і профілактики захворювань при Міністерстві охорони здоров'я Республіки Корея Юн Тхе Хо.

За його словами, ця людина не було зареєстрована ні як пацієнт з Covid-19, ні як особа, яка контактувала з інфікованими.

Юн Тхе Хо відзначив, що було проведено тестування на інфекцію у двох людей, які тісно спілкувалися з перебіжчиком незадовго до його зникнення. У цих людей захворювання не підтвердилося.

Напередодні, 26 липня, влада Північної Кореї повідомила про перший випадок підозри на коронавірус в країні. Людина, у якого запідозрили інфекцію, незаконно прибув в КНДР 19 липня з боку Південної Кореї і знаходився в місті Кесон. Його тести на наявність коронавіруса показали невизначений результат.

Згідно з офіційною статистикою Північної Кореї, в країні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. При цьому в кінці березня повідомлялося, що КНДР таємно попросила про допомогу в боротьбі з епідемією. Тоді Пхеньян звернувся до міжнародного співтовариства з проханням протестувати більше людей на наявність інфекції.