Кім Чен Ин вперше після страти дядька з’явився на публіці зі своєю тіткою



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Фото ЦТАК

Разом з племінником вона відвідала святковий концерт з нагоди місячного Нового року

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше після страти дядька з’явився на публіці зі своєю тіткою Кім Ген Хі. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Разом з племінником вона відвідала святковий концерт з нагоди місячного Нового року. На опублікованих агентством кадрах Кім Ген Хі сидить поруч з дружиною лідера КНДР Рі Соль Чжу, через крісло від Кім Чен Ина.

Кім Ген Хі – дочка засновника КНДР Кім Ір Сена і сестра Кім Чен Іра, який керував Північною Кореєю з 1994 по 2011 рік, вважається однією з найвпливовіших осіб в країні. Кім Ген Хі була одружена з Чан Сон Тхеком, якого стратили 12 грудня 2013 року за звинуваченням у корупції і розпусному способі життя.

За межами КНДР страту Чан Сон Тхека визнали епізодом боротьби за владу у вищих ешелонах влади Північної Кореї.

Нагадаємо, мешканці Північної Кореї вперше залишилися без новорічного привітання від Кім Чен Ина.

Як повідомлялося, у Північній Кореї призначили нового міністра закордонних справ – колишнього голови Комітету з мирного возз’єднання країни Лі Сон Гвона.