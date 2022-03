ВООЗ назвав кількість українських лікарень, атакованих окупантами

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на медичні установи. Про це 17 березня повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні:

«Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права», — наголосив Гебреєсус.

За словами голови ВООЗ, також російські війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь.

