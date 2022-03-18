ВООЗ назвав кількість українських лікарень, атакованих окупантами

Директор ВООЗ виступив на засіданні Радбезу ООН

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на медичні установи. Про це 17 березня повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні:

«Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права», — наголосив Гебреєсус.

За словами голови ВООЗ, також російські війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь.

Серед постраждалих за цей час унаслідок обстрілів окупантів медустанов — лікарня у Рубіжному, онколікарня у Миколаєві, пологовий будинок та дитяча лікарня у Маріуполі, лікарня у місті Ізюм, міська лікарня Житомира.

Як повідомлялося, на час воєнних дій філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії переїхала до Львова. Після нашої перемоги спеціалісти Центру повернуться до Києва, а місцева влада вже працює над тим, аби філія закладу залишилась у Львові і надалі.

У Маріуполі російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів.