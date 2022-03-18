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    Події в Україні

    ВООЗ назвав кількість українських лікарень, атакованих окупантами

    Окупанти розбомбили пологовий будинок і дитячу лікарню Маріуполя - ВООЗ назвав кількість українських лікарень, атакованих окупантами
    Окупанти розбомбили пологовий будинок і дитячу лікарню Маріуполя

    Директор ВООЗ виступив на засіданні Радбезу ООН

    Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на медичні установи. Про це 17 березня повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні:

    «Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права», — наголосив Гебреєсус.

    За словами голови ВООЗ, також російські війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь.

    Серед постраждалих за цей час унаслідок обстрілів окупантів медустанов — лікарня у Рубіжному, онколікарня у Миколаєві, пологовий будинок та дитяча лікарня у Маріуполі, лікарня у місті Ізюм, міська лікарня Житомира.

    Як повідомлялося, на час воєнних дій філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії переїхала до Львова. Після нашої перемоги спеціалісти Центру повернуться до Києва, а місцева влада вже працює над тим, аби філія закладу залишилась у Львові і надалі.

    У Маріуполі російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

    Теги: росія окупанти війна лікарня Радбез ООН Україна окупація ВООЗ #stoprussia
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    ВООЗ назвав кількість українських лікарень, атакованих окупантами