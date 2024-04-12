Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось

Bloomberg: Слабкий попит, викликаний спадом на ринку нерухомості в Китаї обвалив акції виробника цементу

Компанія China Tianrui Group Cement Co. спеціалізується з виробництва цементу. А лише за 15 хвилин торгів на біржі акції компанії подешевшали із блискавичною швидкістю. Про це пише Bloomberg.

Китайський виробник цементу China Tianrui Group Cement Co опинився в центрі уваги 10 квітня, коли призупинив торги акціями після розпродажу, який забрав майже всю його ринкову вартість в останні 15 хвилин торгової сесії.

Як зазначає видання, торгівля акціями компанії в Гонконгу була зупинена з 9-ї години ранку за місцевим часом після того, як вони впали у вівторок на 99%. Одна акція стала коштувати 0,05 гонконгського долара, тому її ринкова капіталізація скоротилася до 141 млн гонконгських доларів ($18 млн).

Було розпродано близько 281 млн акцій, або третина акцій компанії, які перебувають у вільному обігу. І понад 80 млн акцій було продано протягом останніх кількох хвилин сесії.

Причиною такого падіння акцій Tianrui стали ризики, пов'язані з маловідомими китайськими фірмами з високою концентрацією акцій, а також тими компаніями, які заклали свої акції при кредитуванні.

Особливо великий ризик на тлі безпрецедентної житлової кризи серед забудовників та будівельних фірм країни.

Виробник цементу заклав 97 млн. акцій, або 3,3% від загальної суми, для забезпечення 12-місячного кредиту на суму 166,5 млн. юанів. Однак через слабкий попит, викликаний спадом на ринку нерухомості в Китаї, посилення ринкової конкуренції та високих витрат на сировину минулого року Tianrui отримала чистий збиток 634 млн юанів.

Згідно зі звітом, поданим у січні, контролюючий акціонер Tianrui Лі Люфа та його дружина спільно володіють приблизно 70% компанії.

Компанія Tianrui, зареєстрована в Гонконгу в 2011 році, має річну потужність виробництва цементу близько 58 млн. тонн, при цьому її бізнес в основному орієнтований на центральний і північний Китай, згідно з офіційним сайтом компанії. Компанія також заявила, що її продукція використовувалася у великих вітчизняних інфраструктурних проєктах, як високошвидкісні залізничні лінії.

Раніше стало відомо, що електричні авто з Китаю накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на «автостоянки», оскільки виробники і дистриб'ютори стикаються із уповільненням продажів і логістичними проблемами, включаючи нестачу водіїв вантажних автівок. Про це пише Fіnancial Times.

У свою чергу представники автопромисловості акцентують увагу на уповільненні продажів китайських авто в Європі, що на їхню думку призводить до перенасичення портів. «Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки», – каже один із менеджерів.

Fіnancial Times пише, що експорт китайських авто у минулому році виявився на 58% вищим, ніж у 2022-му, що викликало значні зміни на ринку. Як повідомлялось раніше, провідні європейські автовиробники вже відчувають загрозу і обмірковують об'єднання заради протидії китайській загрозі.