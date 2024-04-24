Блінкен прибув з триденним візитом до Китаю: мета візиту

Вашингтон і Пекін мало просунулися за низкою найбільш спірних питань

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Китаю з триденним візитом, мета якого зміцнення двосторонніх зв’язків. Про це повідомляє Reuters.

фото Mark Schiefelbein/Pool для REUTERS

Очільник державного департамерту США сьогодні, 24 квітня, прибув у Шанхай, де впродовж двох днів проведе кілька заходів та проведе зустріч з місцевими бізнесменами. Завтра, у п’ятницю Блінкен вирушить до Пекіна. Так він проведе переговори з китайським колегою Ван Ї та, ймовірно, зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Візит Блінкена є заключним із серії контактів на високому рівні між країнами фото Mark Schiefelbein/Pool для REUTERS

Зазначається, що візит Блінкена є заключним із серії контактів на високому рівні між країнами, завдяки яким вдалося відчутно знизити напруженість у двосторонніх відносинах, що на початку минулого року перебували на найнижчому рівні.

Також зауважується, що Вашингтон і Пекін мало просунулися за низкою найбільш спірних питань, серед яких підтримка Китаєм Росії у її війні проти України, Тайвань і стримування надходження з Китаю до США прекурсорів для виробництва фентанілу.

Блінкен також планує порушити питання військової активності Китаю навколо Тайваню та в Південнокитайському морі, дотримання прав людини включно зі ставленням Пекіна до мусульман у західному регіоні Сіньцзян та продажу китайською ByteDance додатку TikTok.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії.

«Коли йдеться про російський військово-промисловий комплекс, то головним його постачальником наразі є Китай. Нам відомо про постачання Китаєм деталей до машин, напівпровідників, інших товарів подвійного призначення, що допомагають Росії відбудовувати військово-промислову базу», – сказав Ентоні Блінкен.

Державний секретар США зазначив, що Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.