Хто отримає дві великі переваги від другого терміну Трампа: аналіз The New York Times

Для Москви та Пекіна переваги американського президента, який дотримується таких переконань, як Трамп, дуже великі

Політичний хаос у США після перемоги Трампа може дозволити Китаю та Росії посилити глобальний вплив

Найбільші супротивники Америки – Китай та Росія хочуть перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Перевага Володимира Путіна щодо Трампа була очевидна давно. І тепер уряд Китаю вживає заходів, щоб допомогти Трампу в президентській кампанії. The New York Times пояснює, що саме Китай і Росія сподіваються отримати від другого терміну Трампа.

Як зазначає видання, причини Путіна віддати перевагу Трампу є очевидними. В той час як Джо Байден очолює міжнародну коаліцію, яка протистоїть вторгненню Росії в Україну, Трамп запропонував припинити підтримку України.

Причини Китаю віддати перевагу Трампу менш очевидні, адже Трамп займає дужє войовничу позицію. ЗМІ відзначали, що Пекін, схоже, незадоволений і Байденом, і Трампом. Але, є спосіб, яким лідери Китаю можуть отримати вигоду від другого терміну Трампа – його ставлення до участі США у глобальній політиці.

Так, Байден вважає, що світ перебуває у розпалі боротьби між автократією та демократією, і він бачить США як «незамінну націю», яка має захищати демократію, коли автократичний сусід нападає, як це зробила Росія в Україні, а Китай може зрештою зробити на Тайвані. Водночас Трамп мало цікавився цими питаннями. Він ізоляціоніст, який підтримує гасло «Америка перш за все». Він вважає за краще, щоб США уникали міжнародних конфліктів, і скептично ставиться до договорів і союзів.

Водночас Путін і Сі вірять, що сильні нації повинні мати можливість контролювати власні регіони. Для Москви та Пекіна переваги американського президента, який дотримується таких переконань, як Трамп, дуже великі, зазначає NYT.

Другою важливою перевагою нового терміну Трампа для Китаю та Росії є внутрішній хаос, який може виникнути у США. Трамп керував так, як не робив жоден попередній американський президент. Його влада була дезорганізованою, і його позиції могли швидко змінюватися.

Під час другого терміну Трампа проблеми можуть посилитися. Трамп пообіцяв використати владу уряду для розслідування та потенційного ув’язнення своїх політичних опонентів. Він заохочував своїх прихильників застосовувати насильство, щоб добитися свого. І він настільки розлютив багатьох демократів, що вони радикалізувалися з кількох питань таким чином, що розділив партію.

Політичний хаос у США може дозволити іншим країнам посилити глобальний вплив, підсумовує NYT.

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У разі обрання Дональда Трампа президентом США його зовнішня політика може сильно відрізнятися від першого президентського терміну. Про це заявив Старший співробітник – нерезидент Інституту Брукінґс, Партнер Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету, експосол США в Україні Стівен Пайфер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Я думаю, що це врятувало нас, можливо, від гірших результатів. Але я не впевнений, що під час можливого другого терміну Трампа буде так само», – наголосив Стівен Пайфер.

На його переконання, правління Трампа протягом другого терміну буде значно складнішим і для Сполучених Штатів, і для Європи, і для НАТО, і для України.