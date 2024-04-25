Китай сховав корабель, який доставляв зброю з КНДР до Росії – Reuters

Супутникові знімки показують, що «Ангара» пришвартована на верфі Zhoushan Xinya Shipyard в провінції Чжецзян

Російське судно «Ангара» яке, ймовірно, містить північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі в східній провінції Чжецзян.

Китай надав причал для російського вантажного судна, що знаходиться під санкціями США, причетного до постачань північнокорейської зброї до Росії. Про це повідомляє Reuters.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) повідомив, що російське судно «Ангара», яке з серпня 2023 року переправило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містять північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі в східній провінції Чжецзян.

Присутність корабля в китайському порту підкреслює проблеми, з якими стикаються Сполучені Штати та їх союзники, які намагаються перекрити військову та економічну підтримку Росії. Оскільки Україна зазнає нестачі боєприпасів, офіційні особи США роблять все більш різкі попередження про допомогу Китаю у відновленні російської армії після її ранніх поразок у війні в Україні.

Очікується, що ця підтримка стоятиме на першому місці на порядку денному цього тижня, коли держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Пекін.

Представник Держдепартаменту США заявив, що йому відомо про «достовірні повідомлення з відкритих джерел» про те, що «Ангара» зараз пришвартована в китайському порту, і він порушив це питання перед китайською владою.

«Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов'язання щодо резолюції 2397 РБ ООН» – сказав чиновник

Він посилався на резолюцію ООН про обмеження торгівлі з Північною Кореєю та вимогу до держав ООН зняти з реєстрації будь-які судна, які беруть участь у незаконній діяльності.

«Коли держсекретар Блінкен зустрінеться зі своїми колегами з КНР цього тижня, він розгляне низку проблем, включаючи війну Росії проти України та відносини між Росією та КНДР», – сказав офіційний представник.

Супутникові знімки, отримані RUSI в останні місяці від компаній, у тому числі від фірми Planet Labs PBC, що займається зйомкою Землі, що базується в Сан-Франциско, показують, що «Ангара» пришвартована на верфі Zhoushan Xinya Shipyard в провінції Чжецзян, яка на своєму вебсайті повідомляє, що це найбільша приватна судноремонтна компанія Китаю.

Корабель був ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), який був короткочасно включений, ймовірно, з міркувань безпеки під час плавання по жвавій ділянці Корейської протоки на шляху до Китаю.

У RUSI повідомили, що перед прибуттям до Китаю 9 лютого, мабуть, для ремонту чи технічного обслуговування, «Ангара» у січні була пришвартована у північнокорейському та російському портах із вимкненим транспондером. Він знову припинив передачу невдовзі після прибуття до Китаю.

Раніше Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) виявив шляхи постачання зброї з Північної Кореї до Росії.

CSIS вивчив супутникові знімки, зроблені з серпня 2023 року про перекидання великої кількості боєприпасів між Північною Кореєю і Росією.

За словами аналітиків, рух суден триває між Наджином у Північній Кореї та портом Дунай та Східний у Росії. Повідомляється, що в ході цих рейсів було перевезено понад 2,5 млн. артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Як повідомлялося, Північна Корея передала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття.