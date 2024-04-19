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Росіяни готуються до нових ударів по нафтопереробним заводам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни готуються до нових ударів по нафтопереробним заводам
фото з відкритих джерел

Влада Башкирії намагається домовитися військовим відомством Росії для того, щоб їм допомогли

Компанія «Башнефть» частково закрила механічними сітками нафтопереробні заводи від атак безпілотних літальних апаратів. Це половинчасте рішення за відсутності систем ППО. Як повідомляє російське держагентство РИА Новости, про це заявив глава російського регіону Башкирія Радій Хабіров.

«Компанія «Башнафта» виявила ініціативу та основні об'єкти, які можуть стати метою атак, обладнала певними механічними огородженнями. Але ми всі розуміємо, що це половинчасте рішення. Припустимо, вони витримають перший удар, але одразу може бути і другий», – сказав він.

За його словами, влада Башкирії намагається домовитися військовим відомством Росії для того, щоб їм допомогли.

«Найголовніше з того, що зроблено, – ми убезпечили механічними сітками захисту основні колони, відповідно, працює система спостереження», – повідомив Хабіров.

Нагадаємо, 12 березня 2024 року у російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах.

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Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив атаку, сам завод тимчасово призупинив роботу технологічної установки.Зауважимо, Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Підприємство щороку переробляє приблизно 15-17 млн тонн нафти (близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом), випускає майже 50 найменувань продукції, серед них – авіаційне та дизельне пальне, яке використовується військами РФ для війни в Україні.

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У ніч на вівторок, 12 березня, дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області, а також Москву. У місті Орел спалахнула пожежа на нафтобазі. Представник уряду області повідомив, що через влучання безпілотника по нафтосховищу в Орлі спалахнув один із резервуарів.

Теги: влада Башкирія росія нафтопродукти пожежа дрон

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