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ISW: Кремль залучає проросійських діячів Молдови для розхитування ситуації в країні

Катерина Іванова
glavcom.ua
ISW: Кремль залучає проросійських діячів Молдови для розхитування ситуації в країні
Євгенія Гуцул, лідерка Гагаузії, на переговорах у Сочі у березні 2024 року
фото: РИА новости

Росія хоче запобігти вступу Молдови до ЄС або ж виправдати майбутні гібридні або звичайні операції проти Молдови

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства. Про це йдеться у звіті ISW.

Пов'язана з Кремлем губернаторка проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула на те, що румунські чиновники контролюють молдовський уряд. ISW наголошують, що це стало останнім із серії нещодавніх спроб Кремля поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів. 

Гуцул заявила 8 квітня під час інтерв'ю на російському державному телеканалі «Первый канал», що якщо Гагаузія почне процес відділення від Молдови, реакція буде не тільки з боку молдовського уряду в Кишиневі, але й з Бухареста (Румунія), який, за словами Гуцул, «контролює» молдовську владу, маючи на увазі, що Молдова не є суверенною державою. 

Гуцул стверджувала, що молдовська влада може відповісти на відокремлення Гагаузії «гучними, загрозливими заявами» або ввести війська в Гагаузію.

Також вона заявила, що об'єднання Молдови з Румунією буде «смертю» Молдови, молдовської мови та культури. 

5 квітня Гуцул оголосила, що Гагаузія «негайно» розпочне процес виходу зі складу Молдови, якщо Молдова об'єднається з Румунією. 

Військові аналітики вважають, що інтерв'ю Гуцул на російському державному телебаченні від 8 квітня, ймовірно, спрямоване на створення умов для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Молдови перед російськомовною та проросійською аудиторією в Гагаузії, проросійській сепаратистській республіці Придністров'я, інших проросійських регіонах Європи та Центральної Азії, а також в самій Росії.

Кремль, ймовірно, розглядає свої зусилля в Молдові як частину ширшого екзистенційного геополітичного конфлікту Росії із Заходом, вважають в ISW.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії та офіційні представники МЗС нещодавно натякнули, що західні країни якимось чином керують політикою національної безпеки вірменського уряду, і заявили, що Фінляндія «втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень» після вступу до НАТО.

Нагадаємо, ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок загарбницької війни Росії проти України. Рада ЄС схвалила допомогу армії Молдови на 41 млн євро.

До слова, Молдова не має своєї системи ППО, тому в захисті від російських ракет вона може розраховувати сьогодні тільки на Україну, а в майбутньому – на «парасольку НАТО».

Також Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках. 

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Теги: Гагаузія суверенітет влада незалежність Румунія Молдова

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