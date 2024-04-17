Потоп у Росії. Міста продовжують тонути, а влада погрожує штрафами за дамби

До власних вод р. Тобол у Кургані додається понад 1 млрд кубометрів води з Казахстану

Росіяни намагаються врятувати свої домівки саморобними дамбами, але натомість можуть отримати штраф

Вода продовжує затоплювати російські населені пункти – рівень води в р. Тобол у Кургані збільшився за дві години на 15 см. Станом на ранок середи, 17 квітня, рівень води становив 865 см, при цьому небезпечні явища наступають при 850 см води.

Кожні дві години в центрі Кургану лунають сирени про евакуацію. Місцеві жителі публікують відео затопленого підвісного мосту у селищі Воронівка та обстановку у селі Кетове:

Губернатор регіону Вадим Шумков повідомив, що понад 1 млрд кубометрів води з Казахстану додається до власних вод річки. За його словами, до обласного центру наближається «колосальний обсяг води».

«Додатково до власних вод Тоболу і весняних вод, що стікають в нього, йде більше 1 млрд 300 млн кубометрів води з Казахстану, що, за даними Федерального агентства водного господарства, вдвічі перевищує обсяг скидів 1994 року», – написав він.

Шумков закликав усіх, хто підпадає у зону підтоплення, евакуюватись. Деякі росіяни намагаються впоратися із «великою водою» власними силами, але натомість ризикують… отримати штраф.

Зокрема, жителі населеного пункту Петровське в Оренбурзькій області самостійно звели дамбу. На будівництві росіяни працювали п’ять днів і споруда захистила їхні домівки від паводку, однак тепер чиновники погрожують їм штрафом за несанкціоноване будівництво.

Нагадаємо, у Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

В Оренбурзі за добу затопило 2 тис. будинків та ділянок, станом на ранок 15 квітня залишалися підтопленими 10,6 тис. будинків. У п'ятницю, 12 квітня, влада міста закликала жителів негайно евакуюватися через воду, що стрімко прибуває, а вже наступного дня рівень води перевищив небезпечну позначку на 225 сантиметрів і становив 11,85 метра. За даними МНС, опублікованими у суботу ввечері, з небезпечних територій Курганської та Оренбурзької області було евакуйовано близько 20 тис. осіб.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.