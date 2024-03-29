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Опальний таджицький опозиціонер назвав сили, зацікавлені у теракті у Москві

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Опальний таджицький опозиціонер назвав сили, зацікавлені у теракті у Москві
Лідер опозиційної політсили Таджикистану переконаний, що вище керівництво РФ не могло організувати теракт
фото з відкритих джерел

Російська влада назвала виконавцями теракту у «Крокусі» громадян Таджикистану

У теракті, який стався у підмосковному «Крокус Сіті», зацікавлені тільки спецслужби, але не вище керівництво РФ. Так думку в інтерв’ю «Главкому» висловив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

«Як би там не було, гадаю, що якщо був хтось зацікавлений у теракті, то це тільки спецслужби. Як Росії, так і Таджикистану. Це ні в якому разі не могло організувати вище керівництво РФ. Тому, що Володимир Путін, на відміну від попереднього схожого інциденту з «рязанським цукром», зараз не потребує створення такої ситуації, як тоді. Він же і без того повністю все контролює. І робить, що йому тільки заманеться», – зазначив він.

«Рязанський цукор» – мішки з вибуховою речовиною гексогеном, за допомогою якого було скоєно серію терористичних актів у російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ 4–16 вересня 1999 року. Унаслідок терактів 307 осіб загинули, понад 1700 постраждали, дістали поранення різного ступеня тяжкості. На думку багатьох спостерігачів і аналітиків, у тому числі дослідника й історика Юрія Фельштинського, колишніх співробітників ФСБ Олександра Литвиненка, Михайла Трепашкіна, політолога Андрія Піонтковського та багатьох інших, вибухи були організовані ФСБ.

Кабірі не виключив, що саме таджики були замішані у скоєнні теракту – вони могли бути як безпосередніми виконавцями, що розстрілювали беззбройних людей, так і виконавцями ролі другого плану. Він також не виключив і ймовірну причетність до теракту у «Крокус Сіті» ФСБ, яка могла діяти без відома Путіна у спілці з таджицькими колегами.

«Найцікавіше для мене, що не лише американці попереджали про теракти росіян. Таджицькі спецслужби теж зверталися із попередженням. Тут виникає питання: якщо росіяни не вірять заходу на тлі війни, то чому б  мали не вірити таджикам, які дуже тісно з ними співпрацюють?», – поцікавився лідер опозиційної політсили Таджикистану.

Мухіддін Кабірі додав, що «хтось у Кремлі був зацікавленим» у теракті, якщо маючи інформацію з кількох джерел, росіяни не змогли чи не захотіли йому запобігти.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки направляли до Росії листа із попередженням про ймовірність підготовки до теракту під Москвою. Також про те, що Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Очільник української розвідки додав, що Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: росія теракт ФСБ путін партії Таджикистан влада росіяни

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