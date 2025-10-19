Китай запустив 15 947 дронів для грандіозного світлового шоу та встановив рекорд Гіннеса

Вражаюче світлове шоу було здійснене за допомогою єдиного комп'ютера

У місті Ліюйян (провінція Хунань, Китай) було встановлено новий рекорд Книги рекордів Гіннеса: одночасно в повітря підняли 15 947 дронів, що створили грандіозне світлове шоу, пише «Главком».

Це досягнення перевищило попередній рекорд, встановлений у червні 2025 року в Чунціні, де одночасно працювали 11 787 дронів.

Організатором шоу виступила китайська компанія Shenzhen DAMODA Intelligent Control Technology, яка спеціалізується на технологіях управління дроновими роями.

Вражаюче світлове шоу було здійснене за допомогою єдиного комп'ютера, що підкреслює високий рівень технологічної майстерності та координації.