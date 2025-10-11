США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп

Трамп анонсував запровадження додаткових мит у розмірі 100% на товари з Китаю

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

У своїй публікації Трамп заявив, що Китай прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.

«Тільки що стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши надзвичайно ворожий лист світові, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року вводить масштабні експортні обмеження на практично всі продукти, які вони виробляють, деякі з яких навіть не були виготовлені ними. Це вплине на всі країни без винятку і є результатом плану, розробленого ними роками раніше. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральним ганебним вчинком у взаємодії з іншими націями», – написав він.

Трамп анонсував запровадження додаткових мит у розмірі 100% на товари з Китаю. Крім того, США введуть експортні обмеження на критичне програмне забезпечення, яке буде доступне тільки за спеціальними умовами.

«Враховуючи той факт, що Китай зайняв таку безпрецедентну позицію, і говорити будемо лише за США, а не за інші країни, які також були подібним чином погрожені, починаючи з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій або змін, що вживаються Китаєм), Сполучені Штати Америки накладуть 100% мито на Китай, додатково до будь-якого мита, яке Китай вже сплачує. Також з 1 листопада ми введемо експортні обмеження на будь-яке критичне програмне забезпечення», – підсумував він.

Раніше американський президент анонсував зустріч з Сі Цзіньпіном, але нещодавно повідомив, що зустріч не відбудеться.

Як відомо, у серпні уряд Китаю, синхронно з адміністрацією Сполучених Штатів, продовжив ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт.