Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп
Трамп оголосив про введення нових мит проти Китаю
фото: Reuters

Трамп анонсував запровадження додаткових мит у розмірі 100% на товари з Китаю

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

У своїй публікації Трамп заявив, що Китай прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.

США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп фото 1

«Тільки що стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши надзвичайно ворожий лист світові, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року вводить масштабні експортні обмеження на практично всі продукти, які вони виробляють, деякі з яких навіть не були виготовлені ними. Це вплине на всі країни без винятку і є результатом плану, розробленого ними роками раніше. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральним ганебним вчинком у взаємодії з іншими націями», – написав він.

Трамп анонсував запровадження додаткових мит у розмірі 100% на товари з Китаю. Крім того, США введуть експортні обмеження на критичне програмне забезпечення, яке буде доступне тільки за спеціальними умовами.

«Враховуючи той факт, що Китай зайняв таку безпрецедентну позицію, і говорити будемо лише за США, а не за інші країни, які також були подібним чином погрожені, починаючи з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій або змін, що вживаються Китаєм), Сполучені Штати Америки накладуть 100% мито на Китай, додатково до будь-якого мита, яке Китай вже сплачує. Також з 1 листопада ми введемо експортні обмеження на будь-яке критичне програмне забезпечення», – підсумував він.

Раніше американський президент анонсував зустріч з Сі Цзіньпіном, але нещодавно повідомив, що зустріч не відбудеться.

Як відомо, у серпні уряд Китаю, синхронно з адміністрацією Сполучених Штатів, продовжив ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт

Читайте також:

Теги: санкції Китай Дональд Трамп імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета Tomahawk
Росія нервує через можливу передачу ракет Tomahawk Україні – The Washington Post
8 жовтня, 22:17
СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у насосну станцію №1, виникла пожежа
Дрони СБУ зупинили нафтоперекачувальну станцію за тисячу кілометрів від України
27 вересня, 17:58
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у ніч з 25 на 26 вересня
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ
27 вересня, 00:37
Американські посадовці, які підтримують Україну, донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті
Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ
25 вересня, 03:11
Зеленський розповів, що Трамп більше довіряє Україні, оскільки її розвіддані, суттєво відрізняються від російських
Зеленський пояснив, чому Трамп перестав довіряти Путіну
24 вересня, 00:40
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 вересня, 07:57
Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)
19 вересня, 14:53
Росії немає місця на саміті BRICS
BRICS затвердив список цінностей. Росія вилітає першою
19 вересня, 12:25
Токіо вирішив знизити граничну ціну на російську сиру нафту до $47,6 за барель
Японія знизила граничну ціну на російську нафту
12 вересня, 08:59

Економіка

Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після заяв Трампа
Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після заяв Трампа
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп
Ціни на нафту впали: причина
Ціни на нафту впали: причина
Штраф до €3 тис. за занадто теплу оселю. В Італії діють жорсткі обмеження щодо опалення
Штраф до €3 тис. за занадто теплу оселю. В Італії діють жорсткі обмеження щодо опалення
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
Помідори та сливи гниють на полях: польські фермери віддають урожай безкоштовно
Помідори та сливи гниють на полях: польські фермери віддають урожай безкоштовно

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua