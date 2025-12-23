Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити

Через високі відсоткові ставки та погіршення економіки споживання продуктів у РФ різко сповільнилося

У Росії спостерігається зниження споживання продуктів харчування, оскільки значна частина населення змушена спрямовувати доходи на погашення кредитів. Про це заявила президентка групи X5 Катерина Лобачєва, повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни все активніше економлять на продуктах і переносять покупки у формат жорстких дискаунтерів через погіршення економічної ситуації.

За її словами, у 2025 році зростання споживання суттєво сповільнилося: з 6-8% у попередні роки до приблизно 2% зараз.

На це впливають кілька чинників, зокрема скорочення населення, «заощаджувальна модель» поведінки споживачів і висока ключова ставка Центробанку.

Лобачєва зазначила, що значна частина росіян вимушено виплачує кредити, через що стримує повсякденне споживання, і це вже відчутно б'є по виробниках продуктів харчування.

Через уповільнення економіки компанії обережніше підходять до модернізації та розширення виробництва, а зниження обсягів виробництва, за її словами, вже спостерігається.

