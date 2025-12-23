Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
Росіяни менше їдять через борги
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Через високі відсоткові ставки та погіршення економіки споживання продуктів у РФ різко сповільнилося

У Росії спостерігається зниження споживання продуктів харчування, оскільки значна частина населення змушена спрямовувати доходи на погашення кредитів. Про це заявила президентка групи X5 Катерина Лобачєва, повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни все активніше економлять на продуктах і переносять покупки у формат жорстких дискаунтерів через погіршення економічної ситуації.

За її словами, у 2025 році зростання споживання суттєво сповільнилося: з 6-8% у попередні роки до приблизно 2% зараз.

На це впливають кілька чинників, зокрема скорочення населення, «заощаджувальна модель» поведінки споживачів і висока ключова ставка Центробанку.

Лобачєва зазначила, що значна частина росіян вимушено виплачує кредити, через що стримує повсякденне споживання, і це вже відчутно б'є по виробниках продуктів харчування.

Через уповільнення економіки компанії обережніше підходять до модернізації та розширення виробництва, а зниження обсягів виробництва, за її словами, вже спостерігається.

Нагадаємо, що у Петербурзі спостерігаються серйозні перебої в роботі мобільного інтернету. Користувачі майже всіх найбільших операторів зв’язку масово скаржаться на перебої в роботі інтернету. Жителі міста повідомили, що деякі застосунки з так званого «білого списку» також виявилися недоступними – зокрема, навігаційні сервіси.

Президент Росії Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне для захисту від нальотів та ударів дронів. Він пояснив це тим, що інтернет-сервіси, які знаходяться за кордоном, допомагають противнику «вибирати цілі для ударів». Але яким чином це відбувається технічно, не пояснив.

Читайте також:

Теги: путін харчування росія їжа борг кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов назвав медійну кампанію щодо мобілізації «наглухо програною»
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
20 грудня, 10:23
FT: Велика Британія не буде вилучати заморожені активи РФ для допомоги Україні
FT: Велика Британія не буде вилучати заморожені активи РФ для допомоги Україні
20 грудня, 03:58
Унаслідок українських ударів зафіксовано пожежу в районі цілі
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
17 грудня, 10:39
Чи стане Трамп загрозою для власної країни?
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
15 грудня, 17:22
Москва звинувачує ЄС у незаконних діях і готує позови в міжнародні суди
Росія оголосила ЄС судову війну через намір використати її активи
12 грудня, 11:26
FT: Європа помітила підготовку Росії до диверсій
FT: Європа помітила підготовку Росії до диверсій
10 грудня, 00:59
Трамп і Україна отримали звіт про переговори в Кремлі
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
3 грудня, 21:42
На запитання про шанси на мир, Рубіо уникав конкретних прогнозів, але чітко вказав на головну перешкоду
Тільки Путін може закінчити війну в Україні – Рубіо
3 грудня, 05:41
Європейська фінустанова побоюється юридичних позовів з боку Кремля
Бельгійський депозитарій пояснив, чому виступає проти конфіскації російських активів
27 листопада, 15:39

Соціум

Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
Мільярдери будують підземні бункери з басейнами і гольфом (фото)
Мільярдери будують підземні бункери з басейнами і гольфом (фото)
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)
Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП
Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП
Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців
Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua