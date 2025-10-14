В Україні набирає популярності китайський автопром

Українці придбали майже 15 тисяч авто з Китаю, переважно електромобілі

Попит на автомобілі китайського походження в Україні продовжує зростати. З січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 одиниці легкових авто, ввезених із Китаю. Збільшення відбулося на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Структура продажів чітко вказує на зміну переваг споживачів:

Нові авто: Придбано 12 064 од., що демонструє зростання на 39%.

Вживані авто: Купівля вживаних машин з КНР знизилася на 8%, склавши 2 620 од..

Абсолютна більшість імпортованих з Китаю легковиків – 87% від загальної кількості – були електромобілі.

Топ-5 найпопулярніших моделей:

Серед нових легковиків китайського походження лідерами стали:

BYD Song Plus – 2 014 од.

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 1 599 од.

HONDA eNS1 – 992 од.

ZEEKR 7X – 726 од.

BYD Sea Lion 07 – 618 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

ZEEKR 001 – 263 од.

ZEEKR 7X – 143 од.

POLESTAR 2 – 138 од.

BYD Song Plus – 135 од.

AUDI Q4 – 134 од.

Нагадаємо, ринок нових легкових авто в Україні у вересні показав найвищий результат за останні 12 місяців. За даними «Укравтопрому», протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні цього року. Уперше перше місце в рейтингу продажів здобула китайська BYD, яка збільшила свій результат у п’ять разів порівняно з минулим роком. Її модельний ряд поступово витісняє традиційних лідерів – Toyota та Volkswagen, які посіли друге і третє місця відповідно.