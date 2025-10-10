Переговори, які ініціювали країни, що межують з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії, на початковій стадії

Країни Північноатлантичного альянсу обговорюють можливість розміщення ударних безпілотників уздовж кордону з Росією. Про це повідомляє газета Financial Times, пише «Главком».

Йдеться про те, щоб дозволити відкривати вогонь по БПЛА противника, літакам чи іншим цілям без погоджень, якщо вони залетіли у повітряний простір НАТО, йдеться у публікації.

Зазначається, що переговори, які ініціювали країни, що межують з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії, на початковій стадії. Серед варіантів, що розглядаються, – розгортання ударних безпілотників уздовж російського кордону та ослаблення обмежень для пілотів, щоб вони могли відкривати вогонь по російських літаках.

Також розглядається як варіант проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо на віддалених і неохоронних ділянках.

Як заявили чотири представники НАТО, ці заходи націлені на те, щоб підвищити для Москви вартість її «гібридної війни», а також визначити чіткі контрзаходи через порушення повітряного простору російськими БПЛА та літаками.

Раніше президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом розкритикував Іспанію за низький рівень військових витрат, заявивши, що країну «можливо, варто вигнати з НАТО».

До слова, Російська Федерація прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).





