Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Південна Корея не змогла вивести на орбіту першу приватну ракету

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея не змогла вивести на орбіту першу приватну ракету
Перша приватна ракета Південної Кореї зазнала аварії після старту
фото з відкритих джерел

Hanbit-Nano впала майже одразу після зльоту з бразильського космодрому

Комерційна орбітальна ракета Hanbit-Nano, перша приватна розробка Південної Кореї, здійснила запуск із космодрому Алкантара у Бразилії, але через 30 секунд після старту зазнала аварії. Про це повідомляє Yonhap.

Причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність носія, а заплановані супутники не були виведені на орбіту.

У компанії-операторі Innospace Co. розповіли, що ракета здійснила запуск з бразильського космодрому Алкантара о 03:13 за київським часом у вівторок.

Однак ракета впала на землю через 30 секунд після старту в безпековій зоні.

Зазначається, що на бортуракети було п'ять супутників, які мали бути розгорнуті на низькій орбіті на висоті 300 кілометрів над Землею.

У разі успіху Innospace стала б першою приватною південнокорейською компанією, яка вивела на орбіту супутник клієнта. Двоступеневий апарат використовував 25-тонний гібридний двигун, який живив перший ступінь, тоді як другий ступінь працював від двигуна на рідкому метані та кисні.

Сам запуск ракети тричі переносився з моменту початкової дати 22 листопада.

Нагадаємо, що у жовтні Північна Корея оголосила про успішне випробування крилатих ракет класу «море-поверхня». За повідомленням Центрального інформаційного агентства Північної Кореї, ракети пролетіли більше двох годин і точно вразили встановлені цілі. 

Читайте також:

Теги: Південна Корея ракета розробка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія запропонувала Південній Кореї виробляти зброю на своїй території
Естонія прагне виробляти південнокорейську зброю у себе
25 листопада, 12:21
AirNet представила сіткомет для перехоплення навіть великих дронів
В Україні розроблено систему, що ловить ворожі БПЛА сіткою
5 грудня, 02:20
Росія оснащує безпілотники Shahed термобаричними боєголовками та використовує їх для атак
Мутація «шахедів». Як Путін удосконалює дрони-вбивці Технології війни
17 грудня, 20:30
Довгі поїздки підвищують ризик самотності
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження
24 листопада, 08:43
Південна Корея робить активний бізнес на водоростях
Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту
25 листопада, 09:17
Перший смартфон з повністю голосовим керуванням Doubao AI
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
8 грудня, 15:42
Перший спільний електромобіль з'явиться у 2028 році
Європа готує потужну відповідь на засилля електрокарів із Китаю
10 грудня, 14:09
Трамп схвалив будівництво і підводна гонка озброєнь в Азії посилюється
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
5 грудня, 17:37
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко переконаний, що Росія може розмістити пускову установку в Білорусі
Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль
13 грудня, 13:10

Соціум

Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
Південна Корея не змогла вивести на орбіту першу приватну ракету
Південна Корея не змогла вивести на орбіту першу приватну ракету
Прем'єр Словаччини оригінально відкрив найдовший автотунель країни
Прем'єр Словаччини оригінально відкрив найдовший автотунель країни
Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
Мільярдери будують підземні бункери з басейнами і гольфом (фото)
Мільярдери будують підземні бункери з басейнами і гольфом (фото)
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua