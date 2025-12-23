Південна Корея не змогла вивести на орбіту першу приватну ракету

Hanbit-Nano впала майже одразу після зльоту з бразильського космодрому

Комерційна орбітальна ракета Hanbit-Nano, перша приватна розробка Південної Кореї, здійснила запуск із космодрому Алкантара у Бразилії, але через 30 секунд після старту зазнала аварії. Про це повідомляє Yonhap.

Причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність носія, а заплановані супутники не були виведені на орбіту.

У компанії-операторі Innospace Co. розповіли, що ракета здійснила запуск з бразильського космодрому Алкантара о 03:13 за київським часом у вівторок.

Однак ракета впала на землю через 30 секунд після старту в безпековій зоні.

Зазначається, що на бортуракети було п'ять супутників, які мали бути розгорнуті на низькій орбіті на висоті 300 кілометрів над Землею.

У разі успіху Innospace стала б першою приватною південнокорейською компанією, яка вивела на орбіту супутник клієнта. Двоступеневий апарат використовував 25-тонний гібридний двигун, який живив перший ступінь, тоді як другий ступінь працював від двигуна на рідкому метані та кисні.

Сам запуск ракети тричі переносився з моменту початкової дати 22 листопада.

Нагадаємо, що у жовтні Північна Корея оголосила про успішне випробування крилатих ракет класу «море-поверхня». За повідомленням Центрального інформаційного агентства Північної Кореї, ракети пролетіли більше двох годин і точно вразили встановлені цілі.