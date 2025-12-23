Головна Світ Соціум
Прем'єр Словаччини оригінально відкрив найдовший автотунель країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Прем'єр Словаччини оригінально відкрив найдовший автотунель країни
Прем’єр Словаччини Фіцо відкрив тунель «Вишньове» на роликах
Найдовший тунель Словаччини «Вишньове» відкрили після 27 років будівництва

Після 27 років очікування, переносів термінів та затримок, у Словаччині офіційно відкрили найдовший автомобільний тунель країни – «Вишньове» (Višňové). Прем'єр-міністр Роберт Фіцо обрав незвичний спосіб протестувати дорожнє покриття, проїхавши 7,5-кілометровий об'єкт на роликових ковзанах, пише «Главком».

Роберт Фіцо опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, де він у спортивному спорядженні долає дистанцію всередині підземної споруди. За словами політика, цей жест мав продемонструвати готовність об'єкта та важливість завершення масштабного інфраструктурного проєкту.

«Приєднуюся до тих, хто сьогодні посміхнеться, адже тунель «Вишньове» покращить життя словаків – і це основна місія політики», – прокоментував прем'єр-міністр.

Проєкт «Вишньове» став одним із найскладніших та найтриваліших в історії сучасної Словаччини. Тривалість будівництва становила понад 27 років (з кінця 1990-х). Довжина тунелю – 7,5 км і він є найдовшим у Словаччині.

Процес супроводжувався численними перервами, зміною підрядників, судовими тяжбами та переглядами кошторисів.

Тунель «Вишньове» є стратегічною частиною автомагістралі D1, яка з'єднує захід та схід країни. До відкриття цієї ділянки водії були змушені користуватися небезпечним і завантаженим перевалом під Стречно, де постійно виникали затори. Новий шлях скоротить час у дорозі та значно підвищить безпеку руху в регіоні Жиліна.

Раніше літак, на якому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Брюсселя, зазнав серйозних пошкоджень і виявився непридатним для подальшої експлуатації. 

Теги: Словаччина Facebook відео Роберт Фіцо

