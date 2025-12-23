Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»

За словами Трампа, препарати, які у Лондоні коштують близько $10, у Нью-Йорку продавалися по $130. Натомість після дій його адміністрації ціна нібито зменшиться до $20

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито знизила вартість лікарських препаратів у США на «тисячі відсотків», порівнюючи ціни з європейськими ринками. Повідомляє «Главком».

«Ми знижуємо їхню ціну до $20. Тож ми знижуємо, можете самі порахувати: і це 2000%, 3000%. Це просто дивовижно», – сказав Трамп.

Він також заявив, що в окремих випадках зниження становить 1 000–1 400%, і додав, що раніше ціни зменшувалися лише «на чверть відсотка». «Та пігулка, яка коштувала $130, тепер коштуватиме 20», – підсумував президент США.

Нагадаємо, що міністр торгівлі США Говард Лутнік визнав, що зниження цін більш ніж на 100% є математично неможливим, однак пояснив заяву Трампа «іншим способом підрахунку».

За його словами, якщо порівнювати нинішні ціни з «потенційно завищеними», адміністрація може говорити про зниження «на сотні відсотків», хоча фактично йдеться про звичайне коригування вартості.

Американські медіа зазначають, що це не перший випадок, коли представники адміністрації Трампа намагаються постфактум пояснити перебільшені або некоректні цифри, озвучені президентом, раніше подібне траплялося у заявах щодо інфляції, міграції та зовнішньої політики.