Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм

Влад Власюк: «Хотілося б насправді не санкції приймати, а щоб Китай просто сам припинив ці постачання»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна підтримує «абсолютно нормальні відносини» з Китаєм. Проте, за його словами, занепокоєння викликають поставки критичних компонентів, які Росія використовує у своєму військово-промисловому комплексі. Про Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Власюка, Україна запроваджує санкції не проти всіх китайських компаній-виробників.

«Ми санкціонуємо лише компанії-постачальники та виробників, які приносять користь російському ВПК, бо це з очевидних причин загрожує нашим національним інтересам. Водночас за іншими напрямками співпраці у нас абсолютно нормальні відносини», – зазначив Владислав Власюк.

Він підкреслив, що Україна вела комунікацію з Китаєм щодо цього питання, і китайська сторона обіцяла провести розслідування, однак його результатів поки немає. Власюк додав, що хотілося б не приймати санкції, а щоб Китай сам припинив ці постачання.

«Вони обіцяли провести розслідування, але результатів немає. Дуже хотілося б побачити урядову роботу з цього приводу», – підсумував Власюк.

Як відомо, Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших.

За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів.

«Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.