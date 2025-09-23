Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Україна поступово впроваджує санкції проти китайських компаній, пов’язаних з російською військовою машиною
колаж: glavcom.ua

Влад Власюк: «Хотілося б насправді не санкції приймати, а щоб Китай просто сам припинив ці постачання»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна підтримує «абсолютно нормальні відносини» з Китаєм. Проте, за його словами, занепокоєння викликають поставки критичних компонентів, які Росія використовує у своєму військово-промисловому комплексі. Про Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Власюка, Україна запроваджує санкції не проти всіх китайських компаній-виробників.

«Ми санкціонуємо лише компанії-постачальники та виробників, які приносять користь російському ВПК, бо це з очевидних причин загрожує нашим національним інтересам. Водночас за іншими напрямками співпраці у нас абсолютно нормальні відносини», – зазначив Владислав Власюк.

Він підкреслив, що Україна вела комунікацію з Китаєм щодо цього питання, і китайська сторона обіцяла провести розслідування, однак його результатів поки немає. Власюк додав, що хотілося б не приймати санкції, а щоб Китай сам припинив ці постачання.

«Вони обіцяли провести розслідування, але результатів немає. Дуже хотілося б побачити урядову роботу з цього приводу», – підсумував Власюк.

Як відомо, Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. 

За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів.

«Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.

Читайте також:

Теги: росія санкції війна Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні у світі є лише одна армія, яка готова і морально, і фактично протистояти Росії – це Збройні Сили України
Хто реально може гарантувати безпеку України
22 серпня, 20:42
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
10 вересня, 14:00
Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
Вчора, 12:25
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
23 серпня, 10:31
Наразі Енні Мерфі перебуває у статусі зниклої безвісти
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
23 серпня, 17:58
Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс особисто обговорював можливе повернення до Росії з Трампом
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
27 серпня, 05:48
Збиття відбулося під час російської повітряної атаки на столицю
Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)
9 вересня, 13:48
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
13 вересня, 04:14
Табличка з написом «Слава Росії» в поїзді в Яремчі
У вікні поїзда «Київ – Рахів» зʼявилася табличка з написом «Слава Росії»
20 вересня, 16:40

Політика

Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua