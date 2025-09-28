Головна Світ Політика
Велика Британія долучиться до «стіни з дронів» НАТО

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Ключовим елементом нової системи оборони стануть технології, розроблені в рамках спільної британсько-української програми «Проєкт Octopus»
колаж: glavcom.ua

Велика Британія планує задіяти технології проєкту «Octopus»

Велика Британія візьме активну участь у розбудові так званої «стіни з дронів», покликаної захистити східний фланг НАТО від потенційної російської агресії. Для цього будуть задіяні безпілотники британського виробництва, розроблені спільно з Україною. Таку заяву зробив Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Джон Гілі заявив, що НАТО готове рішуче відреагувати на «безрозсудні» та «небезпечні» дії Москви. Він підкреслив, що Велика Британія готова разом із союзниками через НАТО «продемонструвати Путіну, що його агресії та вторгненням, необачним чи навмисним, буде поставлено під сумнів».

Ключовим елементом нової системи оборони стануть технології, розроблені в рамках спільної британсько-української програми «Проєкт Octopus». Ця програма зосереджена на виробництві дронів-перехоплювачів:

  • Ці апарати, які «надаватимуть тисячами, щоб допомогти Україні захистити себе», вже довели свою високу ефективність проти іранських дронів Shahed.
  • Вартість цих дронів становить менше ніж десяту частину ціни конкурентів, що робить їх економічно вигідним рішенням для масового застосування.

Міністр Гілі зазначив, що ця система також може стати елементом протиракетної оборони у самій Великій Британії. Таким чином, британські дрони-перехоплювачі стануть невід'ємною частиною інноваційної «стіни з дронів», що посилює захист країн НАТО.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про посилення своєї місії в Балтійському морі. Це рішення є безпосередньою відповіддю на інциденти з вторгненням безпілотників, які були зафіксовані вночі над військовими об'єктами на території Данії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

НАТО має намір посилити увагу і контроль у регіоні, залучивши нові багатофункціональні засоби. 



