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    Технології

    Завтра над Землею пролетить величезний астероїд

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    У NASA попередили про наближення астероїда до Землі - Завтра над Землею пролетить величезний астероїд
    У NASA попередили про наближення астероїда до Землі

    Водночас 2020 YA1 класифікований як «потенційно небезпечний»

    На початку січня 2021 року повз Землю пролетять чотири об'єкти, зокрема і величезний астероїд.

    Про це попередили фахівці Лабораторії реактивного руху NASA, передає Republic.

    Астероїд 2003 AF23 із передбачуваним діаметром від 180 до 390 метрів, пролетить над нашою планетою 3 січня на висоті 6,3 мільйона кілометрів.

    Три порівняно невеликих космічних сміття здійснять «навколоземне» проходження 2 і 3 січня.

    Об'єкт 2019 YB4 діаметром від 12 до 26 метрів пролетить 2 січня на безпечній відстані в 6,4 мільйона кілометрів.

    3 січня об'єкти 2020 YA1 і 2020 YP4 також пройдуть повз Землю на відстані 1,5 мільйона кілометрів і 2,1 мільйона кілометрів відповідно. Їх розміри оцінюються в 12−27 метрів і 17−37 метрів відповідно.

    Водночас 2020 YA1 класифікований як «потенційно небезпечний».

    Теги: космос NASA астероїд
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