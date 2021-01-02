Завтра над Землею пролетить величезний астероїд

У NASA попередили про наближення астероїда до Землі

Водночас 2020 YA1 класифікований як «потенційно небезпечний»

На початку січня 2021 року повз Землю пролетять чотири об'єкти, зокрема і величезний астероїд.

Про це попередили фахівці Лабораторії реактивного руху NASA, передає Republic.

Астероїд 2003 AF23 із передбачуваним діаметром від 180 до 390 метрів, пролетить над нашою планетою 3 січня на висоті 6,3 мільйона кілометрів.

Три порівняно невеликих космічних сміття здійснять «навколоземне» проходження 2 і 3 січня.

Об'єкт 2019 YB4 діаметром від 12 до 26 метрів пролетить 2 січня на безпечній відстані в 6,4 мільйона кілометрів.

3 січня об'єкти 2020 YA1 і 2020 YP4 також пройдуть повз Землю на відстані 1,5 мільйона кілометрів і 2,1 мільйона кілометрів відповідно. Їх розміри оцінюються в 12−27 метрів і 17−37 метрів відповідно.

Водночас 2020 YA1 класифікований як «потенційно небезпечний».