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Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постарждав від пожежі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постарждав від пожежі
Правоохоронці підтвердили поширення вогню на будівлі в Українському селі культурної спадщини
фото: RCMP

У Канаді пожежа охопила Село спадщини української культури, розташоване поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта

Пожежа у Канаді поблизу національного парку Елк-Айленд, охопила Село спадщини української культури, розташоване поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву поліцію RCMP.

У поліції повідомили, що пожежа розпочалась поблизу національного парку Елк-Айленд поруч з Селом спадщини української культури, приблизно за 50 кілометрів від Едмонтона.

Через декілька годин пожежу вдалося ліквідувати.

«Наказ про евакуацію громадян скасовано, і шосе 16 тепер відкрито для проїзду. Бригади екстрених служб все ще перебуватимуть у цьому районі, ліквідовуючи залишки від пожежі», – повідомили у RCMP.

Згодом правоохоронці підтвердили поширення вогню на будівлі в Українському селі культурної спадщини.

Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постарждав від пожежі фото 1
фото: RCMP

«Ситуація швидко розвивається, і наразі неможливо підтвердити масштаби збитків», – розповіли в RCMP.

Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постарждав від пожежі фото 2
фото: RCMP

Село спадщини української культури відтворює життя й побут українських першопрохідців у Альберті. У ньому демонструється побут українців Канади між 1892-1930 рр. У музеї збережені автентичні домівки цих українських першопрохідців.

Нагадаємо, громадяни Канади прощаються зі США та продають житло, аби швидше забратись з країни. Такого відтоку канадців зі Сполучених Штатів не пам'ятає жоден рієлтор. Агентства перевантажені запитами. За останні два місяці ріелтори у Флориді кажуть, що канадські продавці завалили їх проханнями швидше продати будинок чи квартиру. Причому реалізувати житло вигідно мало кому вдається: зараз спостерігається надлишок продажів, оскільки зі США «завдяки» президенту Дональду Трампу тікають багато людей.

Теги: пожежа Канада

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