Китай випустив з в'язниці двох громадян Канади після звільнення фіндиректора Huawei

1000-денне ув'язнення канадських громадян за підозрою в шпигунстві закінчилося після звільнення Ваньчжоу

В Канаду повернулися двоє громадян – Майкл Ковриг і Майкл Спавор – яких китайська влада відпустила на свободу через кілька годин після того, як була звільнена фінансовий директор Huawei і дочка глави компанії Мен Ваньджоу. Про це повідомила газета The Guardian.

На льотному полі їх зустрів прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

1000-денне ув'язнення канадських громадян за підозрою в шпигунстві закінчилося через деякий час після звільнення Ваньчжоу, яка була затримана в Канаді і перебувала в очікуванні екстрадиції в США. Вона звинувачувалася в порушенні режиму санкцій, накладених на Іран.

Деякі називали рішення Китаю про затримання канадців «актом дипломатії заручників». Спавора засудили до 11 років в'язниці, а доля Коврига залишалася невідомою через закритість судового засідання. Але після звільнення Ваньчжоу чоловіків відпустили без будь-якого юридичного обгрунтування.

Пекін довгий час відкидав зв'язок між затриманнями канадців і Ваньчжоу. Ковриг і Спавор не визнавали себе винними, а ряд західних політиків висловлювався про безпідставність звинувачень на їхню адресу.

Ваньчжоу раніше визнала провину в приховуванні порушень санкцій проти Ірану. Після чого прокуратура США відкликала ордер на екстрадицію, і жінці дозволили покинути Канаду.

Розгляд справи Ваньчжоу тривав більше двох з половиною років. Вона була затримана 1 грудня 2018 року в аеропорту Ванкувера за запитом американської прокуратури. Через десять днів менеджера Huawei випустили під заставу в 10 млн канадських доларів (7 млн доларів США). З тих пір Ваньчжоу проживала в будинку чоловіка в Ванкувері, чекаючи остаточного рішення про екстрадицію.

Раніше МЗС КНР виступило із заявою, в якій пригрозило Вашингтону і Оттаві кроками у відповідь, якщо США спробують провести офіційну екстрадицію однієї із керівників компанії Huawei Сабріни Менг Ваньчжоу.

До цього уряд США звинувачував Huawei в роботі в інтересах уряду КНР. В тому числі мова йде про можливість шпигування за допомогою обладнання цієї китайської компанії.

За останніми даними, також у Польщі розгорається шпигунський скандал: продукцію Huawei можуть частково заборонити.