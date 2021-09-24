Зеленський виставив на продаж віллу за 4,5 млн євро, – ЗМІ

Оголошення про продаж будинку опубліковані на декількох італійських сайтах елітної нерухомості

Президент України Володимир Зеленський вирішив продати віллу на одному з найдорожчих морських курортів Італії в Форте-дей-Мармі в Тоскані. Про це повідомляє «Страна.ua» з посиланням на джерело з італійського агентства нерухомості.

Особняк виставлений на продаж за 4,5 млн євро. Оголошення про його продаж опубліковані на декількох італійських сайтах елітної нерухомості.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Зеленський і його дружина Олена в серпні 2015 року розпочали володіти будинком в Італії площею 413 кв. м. який був оформлений на італійську фірму San Tommaso S.R.L. Судячи з фінансової звітності тоді за маєток подружжя Зеленських заплатило 88 588 966 грн. (Це 3 164 000 євро на той час).

У найсвіжішій декларації президента за 2020 рік, фірмою San Tommaso S.R.L. вже володіє тільки дружина Олена Зеленська, а будинок і зовсім зник з розділу про нерухомість.

За інформацією видання, у особняка є два поверхи. На першому розташована вітальня і обідня зона з виходом на терасу, спальня з окремою ванною кімнатою, кухня, гостьовий санвузол і пральня. На другому поверсі знаходиться чотири спальні з особистими вбиральнями, а на цокольному – спа-зона з сауною та джакузі, тренажерний зал і кілька апартаментів для персоналу.

Також в котеджі є столи для масажу. У будинку встановлені система кондиціонування, а також камери відеоспостереження і датчики сигналізації, дані з яких обслуговуються приватною охоронною фірмою.

Журналісти видання відвідали віллу і повідомили, що в даний час її знімає сім'я з США, яка платить за оренду 12 тис. євро на місяць.

Як раніше писав «Главком», президент України Володимир Зеленський володіє особняком в Італії в містечку Форте-дей-Мармі, через який під час передвиборної гонки розгорівся справжній скандал.

Нагадаємо, Зеленський «забув» вказати у декларації італійський маєток, який оточують російські олігархи.