Мін'юст Канади дозволив фіндиректору Huawei покинути країну

Мен уклала угоду з владою США, яка вимагала її екстрадиції через підозри в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану

Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія звільнив фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу з під домашнього арешту, після чого міністерство юстиції Канади дозволило їй покинути країну. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У п'ятницю, 24 вересня, Мен уклала угоду з владою США, яка вимагала її екстрадиції через підозри в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. Менеджерка частково визнала провину в обмін на припинення спроб домогтися її видачі.

«В результаті підстав для продовження екстрадиційних процедур не залишилося ... Суддя звільнила Мен Ваньчжоу від всіх умов застави. Мен Ваньчжоу вільна покинути Канаду», – йдеться в заяві Мін'юсту.

Розгляд справи Ваньчжоу тривав більше двох з половиною років. Вона була затримана 1 грудня 2018 року в аеропорту Ванкувера за запитом американської прокуратури. Через десять днів менеджера Huawei випустили під заставу в 10 млн канадських доларів (7 млн доларів США). З тих пір Ваньчжоу проживала в будинку чоловіка в Ванкувері, чекаючи остаточного рішення про екстрадицію.

Раніше МЗС КНР виступило із заявою, в якій пригрозило Вашингтону і Оттаві кроками у відповідь, якщо США спробують провести офіційну екстрадицію однієї із керівників компанії Huawei Сабріни Менг Ваньчжоу.

До цього уряд США звинувачував Huawei в роботі в інтересах уряду КНР. В тому числі мова йде про можливість шпигування за допомогою обладнання цієї китайської компанії.

За останніми даними, також у Польщі розгорається шпигунський скандал: продукцію Huawei можуть частково заборонити.