КНДР готова ввести війська на кордоні з Південною Кореєю



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Генеральний штаб КНДР заявив, що «вивчає план дій» щодо переходу армії у демілітаризовану зону.

Північна Корея розглядає можливість ввести свої війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю.

Про це повідомляє BBC.

Генеральний штаб КНДР заявив, що «вивчає план дій» щодо переходу армії у демілітаризовану зону. Там наголосили, що армія КНДР перебуває «у стані підвищеної готовності» і готова «швидко і грунтовно» виконати будь-які рішення уряду.

Таку заяву Генштаб зробив після того, як у річницю першого в історії міжкорейського саміту сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен пригрозила військовими діями проти Південної Кореї. Це пов'язано з поширенням політичних листівок перебіжчиками з Північної Кореї.

Міністерство оборони Південної Кореї відреагувало на погрози КНДР, заявивши, що працює із США над тим, щоб уважно стежити за військовими діями Півночі.

До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.