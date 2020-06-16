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    У світі

    КНДР готова ввести війська на кордоні з Південною Кореєю

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    КНДР готова ввести війська на кордоні з Південною Кореєю

    Генеральний штаб КНДР заявив, що «вивчає план дій» щодо переходу армії у демілітаризовану зону.

    Північна Корея розглядає можливість ввести свої війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю.

    Про це повідомляє BBC.

    Генеральний штаб КНДР заявив, що «вивчає план дій» щодо переходу армії у демілітаризовану зону. Там наголосили, що армія КНДР перебуває «у стані підвищеної готовності» і готова «швидко і грунтовно» виконати будь-які рішення уряду.

    Таку заяву Генштаб зробив після того, як у річницю першого в історії міжкорейського саміту сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен пригрозила військовими діями проти Південної Кореї. Це пов'язано з поширенням політичних листівок перебіжчиками з Північної Кореї.

    Міністерство оборони Південної Кореї відреагувало на погрози КНДР, заявивши, що працює із США над тим, щоб уважно стежити за військовими діями Півночі.

    До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.

    США армія Генштаб
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