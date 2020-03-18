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    У світі

    США включать нового ватажка ІДІЛ до списку глобальних терористів

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    У січні терористична організація&nbsp;&laquo;Ісламська держава&raquo; обрала собі нового лідера, який є одним з її засновників - США включать нового ватажка ІДІЛ до списку глобальних терористів
    У січні терористична організація «Ісламська держава» обрала собі нового лідера, який є одним з її засновників

    Держдепартамент США заявив про намір внести до списку глобальних терористів нового лідера ІДІЛ Аміра Мухаммада Саїда Абдал-Рахмана аль-Мавлу

    Державний департамент США оголосив про початок процедури призначення нового лідера ІДІЛ глобальним терористом, що передбачає автоматичне введення санкцій проти нього та осіб, які надаватимуть йому будь-яку підтримку.

    Про це йдеться в заяві Держдепу.

    «Державний департамент заявив про намір внести до списку глобальних терористів нового лідера ІДІЛ Аміра Мухаммада Саїда Абдал-Рахмана аль-Мавлу», - зазначається в документі.

    При цьому уточнюється, що Аль-Мавла відігравав важливу роль у керуванні організації «Аль-Каїда «в Іраку. Він відомий також як Хаджі Абдалла, Абдул Амір Мухаммед Саїд Сальбі та Абу-Умар аль-Туркмані.

    «Сьогоднішня заява є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на подолання ІДІЛ», - додали у Держдепі.

    Як наголосили в відомстві, так званий халіфат ІДІЛ в Іраку й Сирії був знищений, «і зараз ми ведемо боротьбу з його філіями та мережами по всьому світу».

    Нагадаємо, у січні терористична організація «Ісламська держава» (ІДІЛ) обрала собі нового лідера, який є одним з її засновників.

    Раніше Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня 2019 року президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. 

    Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

    Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердило смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступником Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайши.

    ІДІЛ США тероризм Ісламська держава Держдепартамент США
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